Perugia, drammatico schianto in E45: 2 morti e 7 feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì sera, all’altezza del Km 46. Dei 7 feriti, alcuni sarebbero in gravi condizioni.

Il traffico si è interrotto per qualche ora, in attesa dei rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Incidente in E45

Due morti e 7 feriti: è un bilancio drammatico quello del terribile schianto avvenuto nella serata di giovedì, sull’E45.

Tra Marsciano e Pantallo, due auto si sono scontrate. Come riferisce anche Fanpage, sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma per due passeggeri non c’è stato nulla da fare.

Altre 7 persone sono rimaste ferite, alcune in modo piuttosto grave. La dinamica del drammatico sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto sull’E45, all’altezza del chilometro 46.

Il traffico è stato interrotto per consentire i rilievi agli uomini della Stradale.

Investiti due cinghiali: morte due persone

Lungo l’autostrada A26, all’altezza di Novara, lo scorso mercoledì si è verificato un altro drammatico incidente.

A perdere la vita nel terribile schianto Simonluca Agazzone, 39 anni di Bogogno, e Matteo Ravetto, 32, di Gattinara, provincia di Vercelli. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.

L’auto su cui viaggiavano le due vittime ed una terza persona, rimasta ferita, non in modo grave, avrebbe urtato dei cinghiali presenti sulla carreggiata e sarebbe finita fuori strada dopo lo scontro con gli animali.

Agazzone, che era seduto dietro, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Stesso destino per Ravetto, che era seduto nel sedile passeggero anteriore ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Secondo una stima dell’associazione dei consumatori Coldiretti, negli 8 anni compresi tra il periodo 2010/2018 almeno l’81 per cento degli incidenti stradali registrati è stato causato dalla presenza di animali selvatici sulla carreggiata.

I più pericolosi sono proprio i cinghiali.