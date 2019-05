Perché le persone con i capelli rossi hanno un maggiore rischio di contrarre cancro della pelle

Il cancro della pelle è la diagnosi di cancro più comune negli Stati Uniti. Un americano su cinque sviluppa un cancro della pelle all’età di 70 anni e coloro che hanno i capelli rossi – al di là del paese a stelle e strisce – sono particolarmente a rischio. Ecco perché le persone con i capelli rossi sono sottoposte a un rischio più elevato di contrarre il cancro della pelle.

Cos’è la melanina?

La melanina è un pigmento prodotto da cellule speciali, secondo Megan Winner, oncologo chirurgico con esperienza nel cancro della pelle del melanoma del NYU Winthrop Hospital.

Il pigmento della melanina assorbe la luce colpendo la pelle, dissipando le radiazioni ultraviolette (UV) dal sole prima di causare danni, dice il dottor Winner. Quindi agisce come difesa naturale del corpo contro i raggi nocivi del sole.

“L’esposizione alle radiazioni UV può danneggiare direttamente il DNA di una cellula della pelle, determinando cambiamenti nel comportamento della cellula che alla fine portano alla trasformazione di una cellula normale in un cancro“, dice.

Perché le persone con i capelli rossi hanno un rischio maggiore di melanoma?

Le persone con un tono della pelle più chiaro, in particolare quelli con i capelli rossi, hanno livelli più bassi di protezione naturale dalla melanina e quindi tassi più elevati di melanoma, dice il dott. Winner.

La quantità e il tipo di melanina nella nostra pelle aiuta a determinare il colore della pelle, secondo Shari Lipner, dermatologo di NewYork-Presbyterian e Weill Cornell Medicine.

Questo stesso pigmento determina anche il colore dei capelli. La feomelanina è il pigmento dominante e più leggero nelle persone con i capelli rossi, mentre le persone con i capelli più scuri hanno il pigmento dell’eumelanina.

Questi pigmenti sono essenzialmente il motivo per cui alcune persone si abbronzano mentre altre bruciano se si espongono al sole e la cui luce, in sostanza, danneggia la pelle.

Una nuova ricerca potrebbe fare la differenza

Ricerche recenti potrebbero fare una grande differenza nel ridurre il rischio di melanoma nelle persone con le chiome fulve.

Le persone con i capelli rossi hanno varianti nella proteina recettore melanocortina-1, che determinano il colore della pelle chiaro, secondo il Dr. Lipner.

Lo studio ha dimostrato che i topi hanno avuto un piccolo aumento della palmitoilazione, migliorando la protezione del recettore della melanocortina-1 ed erano meno propensi a contrarre il melanoma rispetto a quelli che non lo facevano, spiega il dott. Lipner.

Questa ricerca comunque non mostra risultati assoluti e ha bisogno di più lavoro prima di applicare i risultati agli esseri umani, osserva il Dr. Winner.

Inoltre, la sola melanina naturale del corpo non è sufficiente a prevenire il cancro della pelle anche nelle persone dalla pelle più scura, afferma il dott. Winner. Quindi, anche se questa ricerca si applica alla gente, non si dovrebbe mai lesinare sul fattore di protezione, soprattutto quando ci si espone al sole, sia al mare, che in piscina, piuttosto che in montagna.

Infatti, le persone – a prescindere dal colore della pelle e dei capelli – possono ulteriormente diminuire il rischio di sviluppare il cancro alla pell, evitando il sole durante le ore di punta, applicando regolarmente la crema solare, evitando lettini abbronzanti, indossando indumenti protettivi e visitando un dermatologo certificato quando si riscontrano macchie strane.

Sono delle azioni che, sembrano semplici – e lo sono – ma possono prevenire, invece che curare le eventuali problematiche alle quali la pelle può essere esposta, anche quelle più gravi come un turmore e/o un cancro.