Pernigotti, svolta sulla vertenza per lo stabilimento di Novi Ligure: firmati due...

Una grande svolta per lo stabilimento della Pernigotti di Novi con la firma di due accordi. Ecco le novità emerse nell’ultima ora

Una buona svolta dopo la sentenza e il fermo della Pernigotti, che oggi ha portato ad un accordo che potrebbe mettere tutti quanti in armonia.

Il punto di svolta per lo stabilimento

Il Ministero dello sviluppo economico ha annunciato di aver siglato un accordo storico, in merito alla produzione continua dello Stabilimento di Novi Ligure.

Ci sono degli accordi preliminari già siglati, che danno precedenza alla cessione del marcio “Maestri Gelatieri” – nonché dei dipendenti, strutture e reindustrializzazione per la produzione del torrone e del cioccolato.

Esuberi e soggetto aziendale

Secondo quanto emerso l’accordo viene definito storico, proprio perchè non ci dovrebbero essere esuberi e lo si apprende proprio dalle fonti del Ministero che sono presenti al tavolo con i sindacati.

Il vice premier Di Maio conferma che questa intesa sia:

“frutto di mesi di lavoro sinergico”

Tra le altre cose sono stati siglati anche degli accordi con Emendatori e Gruppo Spes – con strutture commerciali da 21 dipendenti e produttive da 15 con inizio lavori a partire già da ottobre 2019.

Come accennato Torrone e Cioccolato verrano reindustrializzati, mentre c’è una valutazione ancora in corso per quanto riguarda un soggetto unico che possa gestire tutta la produzione sempre nello stabilimento di Novi.

Ora che l’accordo sembra aver portato dei frutti, i dipendenti sembrano essere più sollevati e tutto potrà svolgersi al meglio quanto prima. La definizione del soggetto unico verrà definito nei prossimi giorni.