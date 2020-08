‘Io e te, Perluigi Diaco – la rivelazione in diretta: ‘Chiude il programma’

‘Io e te, Perluigi Diaco – la rivelazione in diretta: ‘Chiude il...

Il conduttore di Io e Te è stato colto alla sprovvista, quando un ospite gli ha chiesto in diretta se il programma sia a rischio chiusura

Perluigi Diaco conduce da tempo la trasmissione “Io e Te” non senza difficoltà. Il presentatore, infatti, è finito di recente nella bufera dei media per alcuni atteggiamenti che hanno fatto molto discutere.

Adesso, quando la situazione pareva si stesse assestando, arriva in diretta una notizia che colpisce come un fulmine a ciel sereno. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Io e Te verso la chiusura? La rivelazione di Pierluigi Diaco

Nella puntata trasmessa il 6 agosto 2020, Rosanna Lambertucci è stata ospite della trasmissione di Rai 1, Io e Te. Assieme al conduttore Pierluigi Diaco, ha dato vita a una chiacchierata molto interessante.

I due sono arrivati anche a toccare un argomento molto delicato, vale a dire il futuro e l’eventuale sospensione dello stesso Io e Te!

Pare che per il giornalista al momento non vi sia una collocazione nei palinsesti e che ancora non sia stata chiarita la sua presenza nella prossima stagione tv del servizio pubblico.

Pierluigi Diaco tuona: “Non mettermi in difficoltà, trovo inelegante parlarne!”

La Lambertucci non si aspettava una simile ipotesi per il destino del programma, anzi. La donna ha raccontato che, prima di sbarcare nello studio, ha annunciato sui social la sua presenza in trasmissione, ricevendo una miriade di messaggi positivi verso il programma.

Per questa ragione, in modo molto diretto, ha dichiarato a Diaco:

“Ho sentito che questo programma non si farà più. La gente impazzisce per te. Con quale logica si decide…”

Il conduttore, visto il tema molto delicato, ha preferito chiudere in fretta la questione, sottolineando che sicuramente andrà in onda fino al 4 settembre.

Ha poi aggiunto:

“Non mettermi in difficoltà. Io ti ringrazio per questi complimenti, ma trovo inelegante parlarne.”

Per scoprire quale sarà il futuro di Io e Te non rimane altro che attendere cosa accadrà nei palinsesti Rai da settembre 2020 in poi.