Perline colorate, il trend dell’estate che viene dagli anni ’90

Le collane di perline colorate sono tornate di moda diventando il trend dell’estate 2020. Molte di voi le ricorderanno già perché sono figlie degli anni ’90!

Dal gusto molto hippie, le collane di perline colorate vanno indossate in serie sui leggeri outfit estivi.

I bijoux trendy dell’estate

Le collane di perline colorate sono tornate di moda diventando il bijoux più trendy da indossare in estate. Molti di voi le ricorderanno già perché erano molto in voga negli anni ’90 quando, spesso, era la prassi infilarsele da sole, una per una. Se ti piace il fai da te, puoi provare a riprodurle. Le mamme possono sempre provare a farle realizzare ai propri piccoli monelli.

Ispirate ad uno stile hippie, chic e super colorato, le collanine di perline sono perfette da indossare sugli outfit estivi, meglio se a pioggia. Per via del loro materiale possono essere indossate anche in spiaggia. Se l’anno scorso spopolavano conchiglie in ogni dove, questa estate sarà la volta dei colorati corallini.

Come abbinarle

Le collane di perline non sono un ricordo d’infanzia. Oggi si trasformano per materiale e fregi. Le pietre diventano preziose e le corde diventano argento. Ne esistono di personalizzate ma anche di fatte a mano da maestri artigiani.

Per un look particolare, meglio optare per un modello etnico, impreziosito da conchiglie e ciondoli particolari. Per un appeal più sobrio, invece, puoi puntare su pochi fili di perle colorate.

Questo particolare bijoux si può abbinare quasi a qualsiasi look estivo:

t-shirt bianche da impreziosire

camicie in popeline di cotone dallo stile uomo

abiti maxi, sia accollati che scollati.

copricostumi scintillanti

Questa estate divertiti con il mix and match ma, appena terminate le vacanze, ricordati di riporle per le prossime.