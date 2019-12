Tanga e perizoma fanno male: li indossi spesso? Ecco cosa rischi

Perizoma e tanga possono avere effetti collaterali sulla tua salute.

Tanga e perizoma possono avere effetti collaterali importanti sulla tua salute. Perché? Ti chiederai, in fondo è lingerie. Eppure, c’è qualcosa da sapere…

1. Sbarazzarsi delle infezioni potrebbe porre un problema

In un’intervista con HuffPost, la dott.ssa Jill M. Rabin, un OB-GYN, ha affermato che se sei una persona che soffre di infezioni alle vie urinarie o infezioni vaginali, indossare sempre tanga o perizoma potrebbe darti problemi nel debellarle.

Per questo motivo, potresti considerare di limitare l’uso del perizoma se hai a che fare con infezioni frequenti.

2. Sfregamento

Poiché i lacci passano tra le tue natiche e i materiali a volte possono essere duri, se li indossi regolarmente, potresti anche provare un certo sfregamento.

3. Potresti esporti a più batteri

Sebbene alcuni medici non pensino che ci sia un rischio elevato di infezione per chi indossa il perizoma, Hutcherson afferma che, poiché stai esponendo la tua vagina e la vulva ai batteri, ritiene che sia qualcosa di cui le persone dovrebbero essere consapevoli.

4. Potrebbero causare dei piccoli tagli

A seconda del tessuto di cui è fatto il perizoma, potresti anche sperimentare alcuni piccoli tagli o abrasioni. Meglio lavare il perizoma appena acquistato prima di indossarlo, per questo motivo ma anche per motivi igienici.

5. Se il tessuto non è traspirante, potrebbe peggiorare le cose

Hutcherson consiglia biancheria intima interamente in cotone e questo vale anche per le cinghie. Dice che alcune mutande sono fatte di tessuti che non respirano bene, il che non è ottimo per la salute di quella parte del corpo.

Dice che indossare un perizoma non è generalmente una cosa negativa, ma che ci sono alcuni potenziali problemi di salute che dovresti considerare se ne indosserai uno, in particolare se ne indosserai uno su base regolare.

Conoscere i pro e i contro è sempre una buona idea, anche quando si tratta di scegliere la biancheria intima.