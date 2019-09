Pere, i benefici che hanno sulla salute

Ecco tutti i benefici che le pere hanno sulla tua salute.

In generale, i nutrienti delle pere saranno simili da frutto a frutto della stessa specie, ma gli antiossidanti sono un po’ diversi. Esistono, infatti, vari antiossidanti se mangi una pera rossa rispetto a una verde, quindi non aver paura di mescolarle. E indipendentemente dal tipo di pera che cerchi, hanno tutti i seguenti benefici per la salute.

Le pere sono un’ottima fonte di fibre

La maggior parte di noi trova difficoltà quando si tratta di consumare abbastanza fibra e possiamo usare un frutto che ci aiuterà (e il nostro interno) lungo.

Una pera media (circa la dimensione del pugno), contiene circa sei grammi di fibra, o quasi un quarto della quantità giornaliera raccomandata da 25 a 38 grammi.

È ora di parlare della salute dell’intestino. La fibra alimentare presente nelle pere aiuta il tratto digestivo a funzionare senza intoppi e ti mantiene regolare.

“Ciò che amo della frutta, in particolare le pere, è il fatto che sono molto ricche di fibre, fungono quasi come una scopa che si muove nel tuo tratto intestinale“, afferma Amy Shapiro, fondatrice di Real Nutrition. Il frutto è facilmente digeribile e aiuta a rimuovere le tossine e il colesterolo cattivo dal corpo.

Sono un frutto a basso indice glicemico

Grazie alla loro fibra solubile, le pere non aumenteranno drasticamente il livello di zucchero nel sangue. “Oltre a mantenere il nostro tratto digestivo sulla buona strada, la fibra aiuta anche a gestire l’equilibrio e la sazietà degli zuccheri nel sangue”, afferma la dottoressa Maya F. Bach. Poiché una pera viene facilmente digerita, abbinala a una proteina o ad un grasso per rimanere soddisfatta ancora più a lungo.

Sono una buona fonte di antiossidanti, come la vitamina C

“Non solo nel bicchiere di succo d’arancia, le pere sono eccellenti fonti di vitamina C“, afferma Bach. Una pera contiene circa 8 mg di vitamina C (circa l’11%), un antiossidante che dà una mano alla riparazione cellulare e alla rigenerazione cellulare. La vitamina fornisce anche un potente impulso al nostro sistema immunitario e a pelle, denti e ossa.

Le pere contengono anche importanti polifenoli e flavonoidi che sono concentrati nella pelle.

Le pere contengono potassio

Se tendi a mangiare molti cibi trattati ricchi di sodio, potresti voler mordere una pera. “Incorporare cibi ricchi di potassio come le pere aiuta a eliminare l’eccesso di sodio dal corpo“, afferma Bach. Una pera media contiene circa 206 mg di nutriente. L’aggiunta di più potassio per ridurre il sodio può anche aiutare a ridurre il rischio di ipertensione.

Sono piene di altre vitamine e minerali

Oltre alla vitamina C, Shapiro afferma che le pere contengono elettroliti, magnesio e rame, un nutriente antiossidante che aiuta il sistema nervoso centrale e aumenta la potenza del cervello.

Sono un ottimo spuntino prima o dopo l’esercizio

“L‘alto contenuto di fibre ti manterrà energico durante l’allenamento“, afferma Shapiro. “E la componente zuccherina che si trova naturalmente nei frutti sarà un ottimo rifornimento di carburante in modo da poter riempire i tuoi depositi di glicogeno dopo l’allenamento“.

Questi carboidrati facilmente digeribili e complessi si rivolgono all’energia di cui i nostri corpi hanno bisogno durante la lezione di spin e recuperare più velocemente le energie dopo l’allenamento.