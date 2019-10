Perdi i denti? Un organo importante del tuo corpo potrebbe essere in pericolo

Perdi i denti? Un organo importante del tuo corpo potrebbe essere in...

Perdere due o più denti naturali nella mezza età può segnalare un aumento del rischio legato a malattia coronarica, come suggerisce uno studio statunitense

Denti, la perdita collegata problemi al cuore: lo studio

“Oltre ad altre associazioni consolidate tra salute dentale e rischio di malattia, i nostri risultati suggeriscono che gli adulti di mezza età che hanno perso due o più denti nel recente passato potrebbero essere ad aumentato rischio di malattie cardiovascolari“.

Quese le parole del Dr. Lu Qi dell’Università di Tulane a New Orleans ha detto in una dichiarazione.

“Indipendentemente dal numero di denti naturali che una persona ha come adulto di mezza età o se ha fattori di rischio tradizionali per le malattie cardiovascolari, come una cattiva alimentazione o l’ipertensione“.

A marzo, Qi ha presentato i risultati dello studio alle sessioni scientifiche di Epidemiologia e prevenzione, stile di vita e salute cardiometabolica dell’American Heart Association.

“La relazione tra la salute dentale come la perdita dei denti e il rischio cardiovascolare rimane poco chiara”, ha detto Qi a Reuters Health via e-mail.

“La maggior parte degli studi precedenti ha studiato solo la perdita dei denti preesistente; e poco si sa se l’incidente (recente) perdita durante la mezza età adulta sia associato a future malattie cardiovascolari“.

Il campione studiato

Il team di studio ha analizzato i dati su donne e uomini dallo studio sulla salute a lungo termine degli infermieri (NHS) e sullo studio di follow-up dei professionisti della salute (HPFS).

I partecipanti avevano tra 45 e 69 anni all’inizio e non avevano malattie cardiache. Sono stati interrogati sul numero di denti naturali prima nel 1986 nell’HPFS e nel 1992 nel NHS.

Sui questionari di follow-up, i partecipanti hanno riferito di avere una recente perdita dei denti.

Tra gli adulti con 25-32 denti naturali all’inizio dello studio, coloro che ne hanno perso due o più durante il follow-up avevano un rischio aumentato del 23% di malattie coronariche rispetto a quelli che non avevano perso alcun dente.

Ciò era vero dopo aver regolato la qualità della dieta, l’attività fisica, il peso corporeo, l’ipertensione e altri fattori di rischio cardiovascolare.

Perdere solo un dente durante il periodo di studio non era associato ad un notevole aumento del rischio di malattie cardiache.

La malattia al cuore legata alla perdita di denti

Indipendentemente dal numero di denti naturali all’inizio dello studio, il rischio di malattia coronarica è aumentato del 16% tra coloro che ne hanno perso due o più durante il periodo di studio rispetto a quelli che non hanno perso alcun dente.

Gli adulti con meno di 17 denti naturali (rispetto ai 25-32 naturali) all’inizio avevano il 25% in più di probabilità di sviluppare malattie coronariche.

“La peridontite e la gengivite portano alla perdita dei denti e la perdita di un dente è sicuramente lo stadio terminale della malattia dentale“,

ha dichiarato il dott. Russell Luepker, un portavoce dell’AHA che non era coinvolto nello studio.

L’associazione tra malattia parodontale e malattie cardiache è stata “abbastanza ben studiata” e le relazioni riportate in questo studio sono “modeste”, ha detto in un’intervista telefonica.

È anche importante considerare il ruolo dello status socioeconomico, ha affermato.

“Otteniamo tutti delle carie e se vuoi salvare i denti, devi avere una buona assicurazione dentale e molte persone non ce l’hanno. Quindi è cosa buona lavarsi i denti e anche avere un’assicurazione dentale “, ha commentato Luepker.