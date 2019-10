Perdi tanti capelli? Ecco cosa NON devi assolutamente mangiare

Ecco gli alimenti che causano la caduta dei capelli, in quanto sono dannosi in vari modi. Oltre a farci del male fisicamente, indeboliscono anche la tua chioma

Capelli che cadono? Ci sono dei cibi che ne incrementano la perdita. Scopri quali sono per evitarli come la peste.

Zucchero

Non ci sono molte ricerche sul perché lo zucchero inneschi la perdita di capelli, ma gli esperti ritengono che possa causare infiammazione.

Inoltre, alimenti come i carboidrati, come patate, pane, riso bianco e pasta hanno un alto indice glicemico. Si scompongono rapidamente negli zuccheri e hanno lo stesso effetto.

Lo zucchero produce insulina e androgeni, l’ormone maschile che restringe i follicoli piliferi e provoca la caduta dei capelli.

Pesce con mercurio

I dermatologi consigliano che pesci come il tonno e lo sgombro, che hanno alti livelli di mercurio e che possono causare la caduta dei capelli.

Questo studio sostiene che il mercurio di questi pesci si converte in metilmercurio, che è tossico.

Alimenti fritti

Inoltre, cibi ricchi di grassi e fritti con oli idrogenati possono scatenare la caduta dei capelli. Le diete ricche di grassi portano ad un aumento dei livelli di testosterone, che porta alla calvizie maschile.

Selenio

Un altro gruppo di alimenti che causano la caduta del capello sono quelli con selenio. Il tuo corpo ha bisogno di questo microminerale in piccole quantità. Di conseguenza, troppo può portare alla perdita del capello.

Una potente fonte di selenio è la Noce del Brasile. Troverai anche selenio nel tonno, nelle ostriche e nel pane integrale.

Alimenti ricchi di vitamina A

I cibi ricchi di vitamina A possono portare alla caduta del capello. I dietologi suggeriscono che la vitamina A nei multivitaminici non compromette la salute dei capelli, ma non è saggio prenderla come integratore singolo.

Aspartame

Il dolcificante artificiale Aspartame ha legami con il diradamento dei capelli. È un ingrediente comune nella coca cola dietetica.