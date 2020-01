Come sgonfiarsi dopo gli eccessi del Natale

Qualche consiglio pratico per perdere peso dopo Natale, sgonfiandosi dagli eccessi alimentari delle festività.

Le vacanze invernali sono conosciute come un periodo di autoindulgenza.

I pasti di Natale sono noti per essere ricchi e pesanti e l’esercizio fisico non è così frequente come si desidera.

Trascorri il periodo natalizio e la vigilia di Capodanno con la tua famiglia e i tuoi amici, chiacchierando e bevendo vin brulè.

Ma dopo che la febbre delle vacanze invernali è finita, la maggior parte delle persone si rende conto di essere fuori forma.

Anche se potresti sentirti demotivato e sconfitto, non dovresti preoccuparti. Hai ancora tempo per rimetterti in forma.

Ma come ti motivi ad impegnarti per i tuoi obiettivi? Come ti attieni alla tua routine sportiva senza vedere effetti immediati?

Anche se avere un bell’aspetto comporta benefici sociali e una maggiore autostima, tutto ciò richiede impegno. Ecco 5 consigli che ti aiuteranno a tornare in forma dopo le vacanze invernali.

Inizia lentamente

Molte persone pensano che la loro forma si mantenga durante le vacanze invernali. Questo è l’errore più grande che si possa fare. Durante una pausa in palestra, il tuo corpo si decondiziona.

Ciò significa che non è pronto per gli stessi difficili esercizi che stavi facendo prima della pausa in palestra.

Inizia lentamente e sii paziente. Il tuo corpo si riprenderà presto e sarai in grado di aumentare la difficoltà dei tuoi esercizi sportivi. Ma prima, inizia con esercizi più leggeri e più brevi.

Inizia con 10 minuti al giorno e assicurati che i tuoi esercizi includano tre aspetti chiave. Flessibilità, resistenza cardiovascolare e allenamento di resistenza.

Abbi cura della tua dieta

Attenersi a una dieta sana durante le vacanze invernali potrebbe essere difficile. Tua nonna ti esorterà sicuramente a mangiare di più.

È importante tornare a una dieta sana quando inizi ad allenarti. Il tuo corpo ha bisogno dei giusti nutrienti e devi aumentare la tua esperienza sportiva.

Aggiungi alla tua dieta solo buone proteine, carboidrati o grassi. Tieni presente che dovresti rimanere idratato per aiutare il tuo corpo ad essere in forma.

Scegli gli alimenti come avocado, yogurt greco pieno di grassi e uova sono perfetti quando si vuole perdere peso. Frullati di frutti di bosco e noci sono la scelta giusta per la tua mattina.

Stabilisci obiettivi

Il processo di definizione degli obiettivi è molto importante perché ti aiuta a mantenere alto il livello di motivazione.

Gli effetti della dieta e dell’esercizio fisico sono visibili dopo un po’di tempo, quindi c’è la possibilità di demotivarsi. Ecco il momento in cui dovresti fissare alcuni obiettivi.

Non pensare a qualcosa di enorme, bensì di semplice, limitato nel tempo e realistico.

Partecipa a una sfida di un mese

Rimettersi in forma all’inizio potrebbe sembrare più difficile. Dopo una vacanza di autoindulgenza, il tuo livello di motivazione potrebbe essere basso.

Se vuoi fare di nuovo un esercizio di routine, puoi iniziare con una sfida di un mese.

Ci sono molti studi di yoga e palestre che offrono programmi di fitness di un mese che possono aiutarti a ritrovare la tua motivazione e forma. Mettono alla prova la tua perseveranza senza essere schiaccianti.

Scegli un compagno di allenamento

A volte avere un amico con gli stessi obiettivi dei tuoi può aiutarti a essere più motivato. Potete sollevarvi a vicenda quando non avete voglia di allenarvi.

È anche importante non essere duri con se stessi e pensare solo alla palestra. Non si tratta solo di palestra perché ci sono molti esercizi che possono essere fatti a casa. Tieni presente che dovresti fare sport per almeno 30 minuti al giorno.

Quindi, puoi anche camminare con i cani o fare una sessione di yoga per allungare i muscoli. Alternare più tipi di sport per ritrovare la forma e mantenersi in forma.