Psicologia: perché ci innamoriamo delle persone già impegnate? La verità

Ci sono persone che purtroppo si innamorano sempre delle persone già impegnate, come se fosse impossibile riconoscerla. Ecco il motivo

Le persone già impegnate sono davvero più attraenti? Le relazioni di coppia possono essere qualcosa di estremamente complicato. Soprattutto se c’è di mezzo una persona già impegnata. Purtroppo, nonostante precisi principi etici e morali, nonché il semplice buon senso ci sconsigli di interessarci a persone impegnate, spesso non gli diamo ascolto.

Può sembrare stupido da un certo punto di vista. Del resto perché perdere tempo ed energie con persone che sono già impegnate e che quindi prevedibilmente non ricambieranno le nostre attenzioni.

Innamorarsi di persone già impegnate: ecco perché accade

Tuttavia il fenomeno è dilagante ed addirittura in continuo aumento negli ultimi anni. Sembra infatti che negli USA il trend delle relazioni extraconiugali con partner già impegnati sia in continua ascesa dall’inizio del decennio. Diversi sono stati i tentativi scientifici di comprendere le basi sociologiche di questo comportamento. Ed infatti sono state elaborate diverse teorie e modelli che spiegano, almeno in parte, questo fenomeno così ampiamente diffuso nella nostra società

Diversi anni fa lo psicologo comportamentista Burrhus Skinner individuò alcune leggi dell’apprendimento: un rinforzo, soprattutto se non è continuo ma intermittente, aumenta la probabilità che un dato comportamento casuale possa ripresentarsi. Sembra che talvolta questo modello funzioni anche nelle dinamiche relazionali.

Partner ambivalenti che alternano disponibilità e lontananza, che tirano in direzioni opposte tra vicinanza e lontananza. Ancora un altro modello che spesso ci porta a desiderare persone ignorando che esse siano già impegnate è quella dei partner schermo, che come una tela sulla quale tracciare profili di ciò che desideriamo essere e della nostra vita dei sogni. Partner vuoti, su cui però proiettiamo tutte le nostre aspirazioni.

Tendiamo a trascurare i ‘dettagli’

Certo, anche l’idea che abbiamo del partner gioca un ruolo non indifferente. Se una persona ci attrae per la sua posizione sociale, per il modo in cui si distingue dalla massa, per un suo charme o fascino intrinseco, ci si potrebbe facilmente dimenticare del “piccolo dettaglio” che questi non siano attualmente disponibili.

Infine, spesso un importante fattore è giocato anche da relazioni presenti o passate. 7 donne su 10 hanno affermato di aver rivolto attenzioni ad un uomo già impegnato solo per distrarsi da una attuale relazione insoddisfacente. Per cui attenzione anche a cosa riteniamo sia giusto per noi ed alla nostra situazione attuale. Spesso tutto ciò che desideriamo è semplicemente evadere dalla solita routine.