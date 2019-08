Perché non dovresti toglierti le scarpe su un aereo

Quando gli assistenti di volo vedono i passeggeri che camminano senza le scarpe, si contraggono. Ecco perché.

Gli assistenti di volo hanno visto tutto durante il volo: quando qualcosa crea loro dei problemi, ad es. passeggeri che camminano nei corridoi all’aereo senza le scarpe, sappi che tale atteggiamento li fa andare in tilt, pertanto ti consigliamo vivamente di non farlo.

I bagni degli aeroplani potrebbero sembrare puliti, ma in realtà sono piuttosto antigienici. Tra un volo e l’altro, i bagni ricevono solo una rapida spruzzata di disinfettante, una pulizia e quindi riforniscono di carta igienica.

La Federal Aviation Administration non regola la pulizia degli aeromobili né effettua ispezioni, quindi la pulizia dell’aereo è nelle mani della compagnia aerea.

Poiché i bagni sono così piccoli, è facile che i batteri si diffondano. E odiamo infrangerlo, ma quel liquido che vedi sul pavimento molto probabilmente non è acqua, quindi dovresti davvero indossare le scarpe.

Ti consigliamo inoltre di evitare di toccare le maniglie a filo, i sedili del water e il fermo della porta senza proteggere la mano con un tovagliolo di carta.

Il bagno non è l’unico motivo per cui dovresti tenere le scarpe in volo. Quando un passeggero si ammala su un aereo, il tappeto viene pulito solo in punti. Una squadra di pulizie si prenderà cura di quei punti grossolani, ma non puliranno l’intera area in cui i germi potrebbero essersi diffusi.

Sappiamo che è allettante tentare di togliersi le scarpe e rilassarsi durante un volo, ma è meglio tenerle su. Sarai molto più pulito e molto probabilmente anche le persone sedute intorno a te ti ringrazieranno.

Si tratta, dunque, di un favore che si fa, sia agli assistenti di volo, sia agli altri passeggeri che sono di fianco e nelle altre file. E tu, rispetterai questo modo di fare?