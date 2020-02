‘Perchè Mina ha deciso di non apparire più’ Il figlio rompe il silenzio a Vieni Da Me

Ospite a Vieni Da Me, Massimiliano Pani, il quale si è raccontato in una lunga intervista a Caterina Balivo. Il figlio della celebre Mina rivela il motivo per cui la madre ha deciso di non apparire più in Tv

Ospite nello studio di Caterina Balivo, lo scorso 26 Febbraio 2020 Massimiliano Pani, figlio di Mina e Corrado Pani, in occasione degli 80 anni della cantante.

Il produttore discografico si è raccontato in una lunga intervista, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni riguardanti Mina, che da anni ormai si è ritirata a vita privata nella sua casa in Svizzera decidendo di non apparire più in tv.

Il compositore rivela al proposito il perchè di tale decisione da parte dell’artista, i cui successi riecheggiano ancora oggi tra le radio. Scopriamo di più.

Massimiliano Pani: ‘Lei ha capito che…’

Il figlio di Corrado Pani, dopo aver rivelato alcuni aneddoti della sua infanzia e aver parlato del suo rapporto con la madre, ha voluto condividere alcune confidenze proprio inerenti alla celebre cantante che come prima accennato si è ritirata a vita privata, soffermandosi sul perchè ad un certo punto della sua carriera ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo:

‘Lei ha capito alcune cose prima degli altri, come nella televisione e decidendo così di fare altro’

poi ha aggiunto:

‘Lei ha fatto il suo lavoro, con la coerenza e le scelte artistiche che voleva fare come quando ha deciso di cambiare la sua immagine. Tutte le ragazze in quel momento la prendevano come esempio’

e ancora rivelando la chiave del suo grande successo:

‘Ha giocato con se stessa in modo ironico anche perché ha cominciato nel pieno del suo splendore’

Massimiliano Pani: ‘Una mamma normalissima’

Poi ha proseguito il produttore discografico, parlando dell‘icona della musica degli anni ’60, soffermandosi sul suo essere stata coerente, creativa e controcorrente, come altri grandi artiste che successivamente l’hanno preceduta e succeduta:

‘Vent’anni prima di Madonna, trent’anni prima di Lady Gaga. Basta vedere l’ultimo disco con Fossati, non credo che ci sia un cantante che a 80 anni è in testa alla classifica con un disco d’inediti’

e poi:

‘Finché si diverte lo farà. Lei è normalissima, una mamma normalissima ma che fa un lavoro speciale’

ha concluso Massimiliano Pani.