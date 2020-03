Perché mi fa male il polso? Le possibili cause e quando chiamare il dottore

Perché mi fa male il polso? Le possibili cause e quando chiamare...

Il dolore al polso è un disturbo frequente e ci sono molte potenziali cause: distorsione e tendinite sono le più comuni.

La ragione dietro il tuo dolore al polso determina esattamente la sua esperienza: dolore acuto, dolore sordo, formicolio o senso di oppressione, per esempio.

Ma a causa della complessa anatomia di questa parte del corpo determinare il “perché” può essere un processo complicato.

Ecco perché il processo diagnostico comporta un’anamnesi dettagliata e un esame fisico, seguiti da un test di imaging.

Seguirà un piano di trattamento, che di solito prevede farmaci per il controllo del dolore e dell’infiammazione e, raramente, un intervento chirurgico.

Segni e sintomi

Se non si è sicuri della causa del dolore al polso o se non si conoscono le raccomandazioni terapeutiche specifiche per la propria condizione, consultare un medico.

Alcuni segni che dovresti essere visto da un medico includono:

Incapacità di trasportare oggetti 1 o usare il braccio

Una lesione che provoca deformità dell’articolazione

Dolore che si verifica di notte o durante il riposo

Dolore che persiste per alcuni giorni

Incapacità di raddrizzare o flettere l’articolazione

Gonfiore o lividi significativi intorno all’articolazione o all’avambraccio

Segni di un’infezione, tra cui febbre, arrossamento, calore

Intorpidimento e formicolio delle mani e / o dei polsi

Distorsione

Un legamento è un tessuto duro e fibroso che controlla il movimento attorno a un’articolazione.

I legamenti intorno all’articolazione aiutano a stabilizzare la posizione della mano e consentono movimenti controllati.

Quando si verifica una lesione da distorsione, i legamenti vengono allungati oltre i loro normali limiti.

Ciò si verifica spesso dopo una lesione, come una caduta sulla mano.

Oltre al dolore con il movimento, altri sintomi comuni di una distorsione includono gonfiore intorno all’articolazione, lividi o scolorimento o sensazioni di bruciore o formicolio conosciute come parestesia.

Tendinite

Esistono molteplici fasce di tessuto chiamate tendini che si incrociano sul questa zona, collegando i muscoli degli avambracci alla mano e alle ossa delle dita.

I tendini del flessore si trovano sul lato del palmo della mano e consentono alle dita di flettersi per afferrare e afferrare oggetti.

I tendini estensori si trovano sul lato superiore della mano e aiutano le dita a raddrizzare e rilasciare oggetti.

Quando uno o più tendini si infiammano, si sviluppa una tendinite, che provoca un dolore sordo e doloroso, insieme a rigidità mattutina e, a volte, lieve gonfiore o calore.

Alcune persone segnalano crepitio (una sensazione di scoppio) quando muovono il polso.

Tenosinovite

Il termine “tenosinovite” è spesso usato in modo intercambiabile con “tendinite”.

Con la tenosinovite, la guaina del tendine (una copertura piena di liquido attraverso la quale scivolano i tendini dell’area) si infiamma, causando gli stessi sintomi di un tendine infiammato.

Un tipo specifico di tenosinovite è chiamato tenosinovite di de Quervain, che provoca dolore sul lato del pollice che può spostarsi nel braccio.

Questa condizione è più comune nelle donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Spesso, una donna riferisce una storia di un’attività ripetitiva basata sulla mano, come prendere un bambino.

Sindrome del tunnel carpale

La sindrome del tunnel carpale è una condizione che deriva dalla disfunzione di uno dei nervi nel polso.

Il nervo mediano viene compresso o pizzicato, mentre passa attraverso l’articolazione del polso.

Oltre al disagio al polso che tende a peggiorare di notte, una persona con sindrome del tunnel carpale può provare intorpidimento e formicolio ai palmi, nonché pollice, indice e medio

Frattura del polso

Una frattura del polso è una lesione ortopedica comune. Ciò può verificarsi a causa di una lesione e/o debolezza ossea, come nell’osteoporosi.

Un tipo comune di frattura del polso è una frattura da scafoide, che può derivare da una caduta su una mano tesa.7 Il tuo osso da scafoide è un osso curvo, a forma di barca, che si trova sul lato del pollice del polso.

Una frattura da scafoide provoca gonfiore, dolore e tenerezza nell’area appena sotto la base del pollice (chiamata tabacchiera anatomica). Il dolore può peggiorare quando una persona cerca di pizzicare o afferrare qualcosa.

Artrite

Esistono diversi tipi di artrite che possono interessare il polso. L’artrite reumatoide (AR) colpisce comunemente l’articolazione del polso e la gotta (un altro tipo di artrite infiammatoria) può interessare anche l’articolazione del polso.

L’osteoartrosi del polso è meno comune ed è più probabile che si verifichi a seguito di un polso precedente infortunio. L’artrite batterica settica del polso (quando l’articolazione del polso è infetta) è possibile, 9 ma rara.

Cisti gangliari

Le cisti gangliari sono capsule benigne e piene di liquido che causano gonfiore e/o dolore in questa zona del corpo.

Di solito si verificano sulla parte posteriore della mano o del polso e spesso si sentono lisce e gommose.

Mentre possono crescere, non si diffonderanno ad altre parti del tuo corpo.

Raramente, la cisti può comprimere un nervo, causando un po ‘di debolezza muscolare e/o intorpidimento e formicolio

Sindrome del tunnel cubitale

La sindrome del tunnel cubitale, nota anche come neuropatia ulnare, si manifesta quando il “nervo osseo divertente”, chiamato nervo ulnare, viene compresso.

Può causare dolore al polso, insieme a intorpidimento e formicolio alla quarta e quinta dito.

Boss carpale

Una protuberanza ferma e inamovibile sul dorso della mano / del polso, un capo carpale viene creato da una piccola area di osteoartrite che si verifica alla giunzione delle ossa della mano lunga e delle ossa del polso.

Diagnosi

Il polso, sebbene piccolo, è composto da diverse ossa, muscoli e tessuti, rendendolo un’area piuttosto complessa del corpo.

Pertanto, sono necessari una storia medica completa e un esame fisico per effettuare la diagnosi dietro il dolore al polso, seguito spesso da un test di imaging, di solito una radiografia per iniziare.

Storia medica

Durante l’appuntamento, il medico ti farà diverse domande sul dolore al polso.

Ad esempio, il medico chiederà se il dolore al polso si è manifestato improvvisamente o gradualmente. Il medico vorrà anche sapere se hai subito qualche tipo di trauma come una caduta su una mano tesa.