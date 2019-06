Perché le uova marroni sono più costose delle uova bianche?

Non giudicare un uovo dal colore del suo guscio.

Uova bianche e marroni: differenze di prezzo

Alcune cose che sappiamo sulle uova: sono ottime per la colazione, puoi cucinarle in tanti modi diversi e a volte possono essere difficili da decifrare.

Un argomento di discussione, tuttavia, è il motivo per cui le uova di gallina di solito costano più di quelle bianche. Secondo Sharman Hickman, il direttore della comunità di sensibilizzazione e formazione per le fattorie familiari di Hickman, è importante sapere perché i polli producono uova di colori diversi.

La genetica, non la nutrizione, determina il colore del guscio d’uovo e quindi il loro prezzo, spiega Hickman.

La razza di pollo e la genetica decidono se le galline posseggono o no geni del pigmento, la sostanza chimica naturale durante il processo di deposizione delle uova che riveste l’uovo e si traduce in un guscio colorato, dice Jesse LaFlamme, CEO di Pete e Gerry’s Organic Eggs.

Sebbene tutte le uova abbiano un colore bianco, il guscio può variare dal bianco al marrone e persino il blu in alcune razze rare, aggiunge Hickman.

Un trucco interessante per sapere di che colore sono le uova di una razza specifica di galline è guardare il colore delle penne delle orecchie, dice LaFlamme.

Indipendentemente dal colore, tutti sanno che è pericoloso mangiare uova crude.

Hickman rileva che la razza livornese è la gallina ovaiola più efficiente, rendendola una scelta popolare per gli agricoltori. Le galline che producono gusci d’uovo colorati, tuttavia, tendono ad essere più grandi e richiedono più alimentazione ed energia per creare quello strato dipinto. Dal momento che quelle razze costano di più per nutrirsi, le loro uova sono più costose.

Sebbene le uova abbiano un prezzo diverso, è impossibile conoscere il loro aspetto nutrizionale solo dal colore del guscio, secondo Malina Linkas Malkani, portavoce dei media per l’Accademia di nutrizione e dietetica.

“Scegliere tra uova bianche e marroni è una questione di preferenze personali”, dice. “Ma è importante che le persone sappiano che il colore del guscio d’uovo è legato alla razza della gallina, non al contenuto di nutrienti dell’uovo, al profilo aromatico, alla qualità o allo spessore del guscio”.