Perché la gomma da masticare fa male alla salute

La gomma da masticare non è un’abitudine salutare! I prodotti in gomma contengono ingredienti artificiali e conservanti che contribuiscono alla cattiva salute dentale e a numerose malattie.

Gomma da masticare: i danni per la salute

Il colpevole sono gli additivi alimentari artificiali. Dolcificanti artificiali e alimenti senza zucchero sono stati collegati all’erosione dentale.

I due principali dolcificanti artificiali sono il sucralosio e l’aspartame.

Il sucralosio è cancerogeno, tossico per il fegato, noto per causare difetti alla nascita e dannoso per il sistema immunitario.

L’aspartame è una potente neurotossina, che rilascia metanolo nel corpo. Il metanolo è pericoloso perché si decompone in due composti tossici, acido formico e formaldeide. È collegato a problemi digestivi, emicrania, depressione e persino diabete.

Sebbene l’aspartame, il sucralosio e altri dolcificanti senza calorie siano considerati alimenti “dietetici”, in realtà non aiutano nella perdita di peso. Al contrario, queste sostanze possono stimolare l’appetito e incoraggiare un aumento del consumo di zucchero!

Inoltre, l’aspartame promuove la crescita della microflora patogena nell’intestino inibendo la crescita della “buona” microflora. Questi cambiamenti biochimici possono avere gravi conseguenze sulla salute dell’apparato digerente e immunitario.

Oltre ai dolcificanti artificiali, coloranti alimentari artificiali vengono aggiunti alla gomma da masticare per rendere il prodotto alimentare più attraente o per renderlo il colore che il consumatore si aspetta che abbia.

Sebbene la FDA classifichi queste sostanze chimiche come generalmente riconosciute come sicure (GRAS), questi ingredienti artificiali sono stati collegati a disturbi comportamentali come autismo, allergie alimentari e disturbi digestivi dalla metà degli anni ’70.

Cosa dicono i tuoi denti della tua salute?

La tua salute dentale è un indicatore importante della tua salute generale. La carie, le cavità, le malattie gengivali e le infezioni sono tutti segnali di avvertimento che il tuo corpo è sbilanciato.

Inoltre, la malattia della gomma è un fattore di rischio per diverse condizioni di salute croniche come cancro, malattie cardiache, diabete, ictus, malattie polmonari e polmonite.

In effetti, le tue abitudini alimentari quotidiane incidono anche sulla salute delle gengive e dei denti. Non solo i dolcificanti artificiali fanno male alla salute dentale, ma anche lo zucchero normale!

Gli zuccheri distruggono lo smalto, creano un ambiente acido in bocca e alimentano i batteri patogeni. Ancora peggio, arrestano i processi biochimici nel corpo che mantengono la salute dei denti e delle loro radici, forniscono nutrimento e filtrano i materiali estranei a livello cellulare.

Come puoi ottimizzare la salute dentale?

D’altra parte, mangiare cibi integrali, privi di pesticidi, conservanti e ingredienti trasformati invia messaggi di promozione della salute agli ormoni dentali per ottimizzare la funzione e la salute della radice e nutrire le ossa attraverso i piccoli vasi sanguigni sotto i denti.

La dieta povera di zuccheri e l’ambiente leggermente alcalino consentono ai batteri simbiotici e commensali di vivere in bocca, supportando la salute orale e prevenendo anche la crescita e la malattia microbiche patogene.

Quindi la prossima volta che raggiungi quel bastoncino di gomma (senza zucchero o no), ripensaci!

Invece cerca cibi più organici, integrali e addolcisci la tua vita con un pizzico di stevia, lo zucchero naturale a zero calorie delle piante.

Lavati i denti, il filo interdentale, evita lo zucchero, cibi e gengive senza zucchero e cibi trasformati per una bocca senza carie!