Perché la biodiversità è un bene a cui non dobbiamo rinunciare

Nelle attuali condizioni di pandemia, le attività che svolgiamo a contatto con la natura non sono solo un passatempo popolare.

La salvaguardia della natura è un investimento.

La biodiversità come fonte di felicità

Saranno contenti e per nulla sorpresi gli ambientalisti e gli amanti della natura, sembra che essere circondati da più specie di animali aumenti il grado di soddisfazione per la vita.

Gli effetti benefici di varia natura sulla salute mentale delle persone sono già stati documentati da studi come: “The importance of species diversity for human well-being in Europe”.

Lo studio è stato pubblicato su Ecological Economics da una squadra di ricercatori come riferisce greenreport.it, ed eseguito per la prima volta da alcuni scienziati tedeschi.

I ricercatori hanno dimostrato che in Europa il piacere individuale della vita è legato al numero di specie di uccelli che vivono intorno a noi.

Secondo lo studio è emerso che il 10% in più delle specie di uccelli presenti vicino le nostre case, consenta un aumento della soddisfazione della vita degli europei, paragonabile ad un aumento del reddito.

Da questa scoperta ne deriva che il preservare la natura sia un investimento nel benessere umano.

L’avifauna è un indicatore

L’obiettivo dello studio è comprendere quale connessione esista tra la diversità delle specie e, il livello di soddisfazione di vita in 26 Paesi europei.

La misurazione della diversità è stata fatta in base alla diversità dell’avifauna degli uccelli nidificanti, tenendo conto dell’atlante europeo.

Lo studio dell’avifauna sembra sia adatto ad essere un indicatore della diversità biologica.

Tra tutti gli animali, sono gli uccelli i più visibili in natura, in special modo nelle città o realtà urbane.

Il canto degli uccelli può essere ascoltato anche se loro stessi non sono visibili, e alle persone piace poterli ammirare. Inoltre non meno importante: gli uccelli nella loro varietà sono maggiormente numerosi se siamo vicini a spazi verdi e specchi d’acqua.

In seguito alla pandemia e ai problemi di salute che stiamo attraversando e a quelli che potrebbero ancora aspettarci, gli scienziati hanno sottolineato come la salvaguardia della natura ,rappresenti un investimento per il benessere di tutti.