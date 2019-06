Perché il naso dei cani è bagnato?

Ai cani piace leccare e leccarsi, ma il naso bagnato è una buona cosa? Ecco perché i cani hanno il naso bagnato e perché è importante per la loro salute.

Perché i cani hanno il naso bagnato?

I cani hanno il naso bagnato per diversi motivi importanti, afferma Pete Lands, direttore di Emergency and Critical Care presso il Saint Francis Veterinary Center di Swedesboro, nel New Jersey.

Innanzitutto, i nasi dei cani secernono muco, che li aiuta a tracciare gli odori nell’aria. “Una delle ragioni per cui i nasi saranno bagnati è perché la secrezione uscirà dalla parte interna del naso e si appoggerà sulla parte superiore del naso“, dice Lands.

Un’altra ragione? I cani non sudano come gli umani. I loro nasi attivano un meccanismo di raffreddamento per raffreddare il proprio corpo.

I cani – visto che sono più vicini al suolo – raccolgono tutti i tipi di sporco e polline. Leccano il naso per sperimentarne pienamente il profumo, ma anche per pulirsi, dice Lands.

Che significa se il naso del tuo cane è asciutto?

Mentre un naso bagnato è un segno sano nel tuo cane, un naso secco non è necessariamente motivo di preoccupazione. I cani giovani che amano leccarsi avranno il naso bagnato, ma quando i cani invecchiano, il loro naso diventa tipicamente un po’ più secco.

La secchezza potrebbe anche essere un segno che il tuo cane è disidratato, dice Land. Quindi assicurati che il tuo animale abbia molta acqua a disposizione.

Se la secchezza è cronica, tuttavia, potrebbe essere un segno che fa riferimento a una malattia della pelle o un problema di salute generale.

Se il naso del tuo cane è troppo bagnato, invece?

Un naso molto, molto bagnato può anche essere un segno che il tuo cane sia malato.

È importante tenere d’occhio il naso del tuo cane, poiché è una parte importante del loro funzionamento. I cani hanno circa 100 milioni di recettori sensoriali nel loro naso, rispetto a cinque o 6 milioni degli esseri umani. “È davvero un organo potente“, afferma Lands.