Perché i miei gomiti hanno sempre la pelle secca? La vera causa di questa patologia

Gli esperti di pelle rivelano i fattori alla base dei nostri gomiti secchi e come prevenire questo fastidio.

A causa dei cambiamenti climatici, la nostra pelle ne risente, anche quella dei gomiti, che maggiormente accusano i danni di una pelle secca e squamosa.

Perché abbiamo i gomiti secchi?

Secondo la dott.ssa Mervyn Patterson, dermatologo cosmetico presso Woodford Medical, ci sono delle motivazioni per cui la pelle dei nostri gomiti è secca.

“La pelle del gomito è significativamente diversa da quella del tuo corpo“, ci dice.

“Tende ad essere molto più spessa in modo da poter resistere allo stiramento meccanico ed è più secca, perché questa zona ha significativamente meno ghiandole sebacee, le parti della pelle che secernono olio“.

In generale, i nostri gomiti e le parti inferiori delle nostre gambe producono meno lipidi chiave che aiutano a idratare lo strato superiore della nostra pelle.

Ciò significa che fattori esterni più indesiderati possono influenzare i nostri gomiti e viene trattenuta una quantità minore di acqua.

Il dottor Noor Almaani, consulente dermatologo presso The Private Clinic di Harley Street, spiega che ci sono anche altri fattori unici che contribuiscono a seccare i gomiti.

Questi includono:

Attrito, ad esempio dagli abiti, o quando si appoggiano i gomiti su superfici dure.

Disidratazione generale del corpo.

fumo

fumo Cambiamenti ormonali, come la menopausa.

Condizioni ereditarie, come l’eczema.

I gomiti secchi sono collegati ad altre condizioni mediche?

Alcune condizioni e farmaci possono anche essere la causa della pelle secca. Sia il diabete che i problemi alla tiroide sono stati collegati alla secchezza dei gomiti e delle ginocchia.

“Condizioni come i problemi alla tiroide o il diabete interrompono la funzione della pelle in generale e sono collegate alla pelle secca in tutto il corpo, peggiorando molto la secchezza dei gomiti“, afferma il dott. Patterson.

“Alcuni farmaci come i derivati ​​della vitamina A sono anche legati alla secchezza del gomito“, aggiunge il dott. Almaani.

È anche importante ricordare che la stragrande maggioranza dei casi di gomito secco non è dovuta ad altre condizioni o alla malattia della pelle primaria sottostante, ma piuttosto ad altre patologie.

In effetti, la pelle secca può essere collegata alla psoriasi e quindi si deve parlare di un’ulteriore condizione.

“La psoriasi è una malattia della pelle in cui il sistema immunitario attacca la pelle”, ci dice il dott. Patterson.

“L’infiammazione è il risultato di una sovrapproduzione di strati di cellule della pelle, che poi si accumulano l’uno sull’altro formando placche di psoriasi”.

Suggerimenti per ammorbidire i gomiti squamosi e secchi

Evitare di effettuare pulizia della pelle con un semplice sapone, in particolare saponi alcalini aggressivi e tensioattivi.

Cerca di evitare l’esfoliazione usando creme abrasive e materiali glicolici.

“Per i miei clienti, consiglio qualcosa come Epionce Extreme Barrier Cream“, ci dice il dott. Patterson. “Questo prodotto è appositamente formulato con lipidi chiave ed emollienti per penetrare in profondità e reintegrare i lipidi che sono così carenti in queste aree“.

Assicurarsi che la barriera cutanea sia intatta usando unguenti

Evita di fare lunghe docce calde. “Questo può portare all’esaurimento dei lipidi intercellulari e all’essiccazione dello strato più esterno della pelle“, afferma Almaani.

Lo sfregamento o l’esfoliazione vigorosi dovrebbero essere evitati. Potrebbe valere la pena usare cuscini o materiale imbottito quando si appoggiano i gomiti su superfici dure per lunghi periodi di tempo.