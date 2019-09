Perché ho sempre sonno? Ecco le ragioni

Può essere frustrante sentirsi troppo assonnati. Se hai sempre problemi a rimanere sveglio durante il giorno, potresti chiederti: “Perché mi sento assonnato tutto il tempo?“. Scopri alcuni dei sintomi più comuni di sonnolenza eccessiva e potenziali conseguenze per la salute.

Cattive abitudini del sonno

La causa più comune di sentirsi sempre troppo assonnati durante il giorno potrebbe essere la più ovvia: semplicemente non riesci a dormire abbastanza di notte.

Potresti non sapere esattamente di quanto sonno hai bisogno.

Puoi scegliere di non dormire abbastanza a causa del lavoro o degli obblighi sociali, che si inserisce in quella che viene definita restrizione del sonno.

Forse dormi in un ambiente che non favorisce il sonno profondo o lasci la televisione accesa di notte, che è una malsana abitudine.

Apnea notturna

L’apnea notturna è una condizione in cui si interrompe ripetutamente, parzialmente o completamente la respirazione durante il sonno.

Può accadere dozzine di volte all’ora o anche centinaia di volte a notte: può provocare pause assistite seguite da uno sbuffo forte e un breve risveglio.

Ad ogni risveglio, si passa brevemente a fasi di sonno più leggere. Puoi svegliarti completamente e riaddormentarti, senza nemmeno ricordarlo.

Ma questa interruzione porta alla frammentazione del sonno e alla scarsa qualità dello stesso, con conseguente significativa sonnolenza diurna eccessiva. Le persone con apnea notturna grave hanno anche un rischio maggiore di addormentarsi durante la guida.

Ci sono gravi conseguenze per la salute dell’apnea notturna, quindi dovrebbero essere perseguiti trattamenti come l’uso della terapia a pressione positiva continua (CPAP) o l’uso di un apparecchio orale.

Narcolessia

Esistono quattro sintomi che definiscono la narcolessia, il meno specifico è l’eccessiva sonnolenza.

Questo disturbo del sonno si verifica quando c’è un problema con la regolazione del sonno e della veglia.