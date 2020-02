Perché ho sempre freddo? Le 7 possibili cause più preoccupanti

Ecco le 7 possibili cause che spiegano il tuo continuo sentire freddo.

Differenze di genere

Non è un caso se le donne in ufficio tremano e gli uomini stanno perfettamente bene.

Uno studio del 2015 pubblicato sulla rivista Nature ha scoperto che mentre gli uomini si sentivano a proprio agio a 71,6 gradi Fahrenheit, le donne avevano bisogno del termostato regolato di circa 5 gradi più in alto per sentirsi allo stesso modo.

Sfortunatamente, la maggior parte degli edifici sono obsoleti, nel senso che sono stati concepiti principalmente agli uomini. “Le temperature sono state progettate sulla base di studi negli anni ’60, e hanno tenuto conto dei tassi metabolici maschili perché a quel tempo c’erano più uomini impiegati che donne”

afferma Rob Danoff, direttore del programma di residenza di famiglia presso Jefferson Health in Filadelfia.

2. Mancanza di sonno

Se non dormi abbastanza, puoi sentire più freddo. Uno studio pubblicato sulla rivista Sleep ha scoperto che anche una sola notte di privazione del sonno ha reso i pazienti più vulnerabili alla perdita di calore.

3. Farmaci

Se il costante senso di freddo è qualcosa di nuovo che stai sperimentando, dai un’occhiata al tuo armadietto dei medicinali.

Alcuni stimolanti possono far sentire le mani e i piedi freddi a causa della cattiva circolazione delle estremità, afferma il dott. Danoff.

Alcuni farmaci per la pressione sanguigna, come il propanololo, possono avere un effetto simile, secondo la Mayo Clinic.

4. Malattia di Raynaud

Quando le mani e i piedi sono le aree che sono principalmente fredde, tanto da diventare bianche, blu e insensibili – potrebbe trattarsi della malattia di Raynaud.

La Mayo Clinic afferma che per le persone che hanno questa condizione, le arterie delle dita delle mani e dei piedi a volte sono sottoposte a spasmi, i vasi sanguigni si restringono e limitano temporaneamente l’apporto di sangue.

Gli spasmi sono spesso innescati quando ti esponi a condizioni fredde, come quando metti la mano in un congelatore o sei esposto ad aria condizionata.

5. Ipotiroidismo

Se senti davvero di essere freddo molto più degli altri, Nilem Patel, endocrinologo, spiega che si tratta di una condizione che si sviluppa quando la tiroide non produce abbastanza ormoni per regolare la temperatura corporea.

L’aumento di peso e l’affaticamento sono altre lamentele comuni da parte dei pazienti, ma è difficile da diagnosticare basandosi solo sulla descrizione del paziente.

“Spesso i sintomi sono molto vaghi”, afferma, quindi dovrai andare a fare dei test per confermare la condizione. Non è nemmeno qualcosa che vuoi ignorare.

La Mayo Clinic afferma che quando l’ipotiroidismo non viene trattato, segni e sintomi possono diventare più gravi e possono portare ad altri problemi, tra cui l’oblio, la depressione e una versione potenzialmente letale dell’ipotiroidismo avanzato noto come mixedema.

6. Anemia

L’anemia è causata dalla mancanza di emoglobina e globuli rossi e può portare a stanchezza, debolezza, mal di testa, vertigini, pelle pallida e – avete indovinato – sensazione di freddo, secondo la Cleveland Clinic.

(Nei casi più gravi, potresti anche avvertire svenimento o mancanza di respiro, afferma il Dr. Goldberg).

Anche se il ferro riceve la maggior parte dell’attenzione quando si tratta di anemia, la malattia può anche derivare dal fatto di non essere in grado di assorbire B12 o acido folico.

Questo non è sicuramente qualcosa con cui si deve scherzare e il tuo medico può confermare la malattia con un semplice esame del sangue.

7. Nutrizione inadeguata

Su una scala più macro, se non hai sufficiente nutrizione quotidiana – in caso di disturbo alimentare come l’anoressia o la bulimia, ad esempio – ciò può anche portare a sentire più freddo.

“Il tuo corpo sarà in modalità di conservazione”, afferma il Dr. Patel.

In questa situazione, aumentare il numero di calorie che stai mangiando è fondamentale, altrimenti il ​​tuo corpo inizierà lentamente a spegnersi.

Parla con un medico delle potenziali opzioni di trattamento che si adattano alla tua situazione specifica.