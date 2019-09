Perché ho i piedi gialli? Ecco le possibili cause

Ci sono molte ragioni per cui una persona può avere i piedi gialli, molti dei quali non sono motivo di preoccupazione. Le possibili cause includono ittero, anemia e calli.

Calli

Un callo è un’area spessa e dura della pelle. Può apparire spesso come una macchia gialla, traballante o cerosa. I calli si sviluppano sulla pelle come risposta alla pressione o all’attrito.

I calli si formano in genere sui piedi, di solito a causa di scarpe inadatte o trascorrendo lunghi periodi in piedi o camminando. I calli non sono motivo di preoccupazione e in genere non richiedono un trattamento.

Se sono fastidiosi, tuttavia, di solito si può alleviare il disagio e rimuovere il callo in questi modi:

indossare scarpe comode e ben aderenti

utilizzare inserti o cuscinetti protettivi per scarpe

ammorbidire il callo in acqua calda e sapone

limare la pelle spessa con una pietra pomice

applicare farmaci per la rimozione del callo al piede

Ittero

Una persona con ittero può avvertire un ingiallimento della pelle, ma anche del bianco degli occhi.

Si sviluppa quando troppa bilirubina, che è un prodotto di scarto dalla rottura dei globuli rossi e che si accumula nel corpo.

Le persone con ittero possono avere i piedi gialli, ma avranno anche la pelle gialla su altre parti del corpo.

Potrebbe anche verificarsi prurito, che a volte può essere intenso.

Anemia

L’anemia è un sintomo di carenza di ferro. Secondo la American Society of Hematology, la pelle pallida o gialla è un sintomo di anemia sideropenica.

Altri sintomi includono:

una lingua dolorante o liscia

unghie fragili

dolore al petto

fatica

la perdita di capelli

mal di testa

battito cardiaco accelerato

mancanza di respiro

debolezza

Le persone con anemia da carenza di ferro in genere assumono integratori di ferro per aumentare i livelli di questo minerale nel sangue. Potrebbe anche essere necessario apportare altri cambiamenti nella dieta.

Se la perdita di sangue contribuisce a bassi livelli di ferro, possono essere necessari altri trattamenti. Ad esempio, le persone che hanno periodi mestruali pesanti possono spesso beneficiare di contraccettivi orali o procedure mediche.

Malattia di Raynaud

La malattia di Raynaud può far diventare bianche o gialle le dita delle mani o dei piedi. Se solo le dita dei piedi, piuttosto che l’intero piede, appaiono gialle, allora questo scolorimento potrebbe essere dovuto alla malattia di Raynaud, che alcune persone chiamano fenomeno di Raynaud.

La malattia di Raynaud colpisce fino al 10% della popolazione e fa sentire le dita dei piedi e delle mani insolitamente insensibili e fredde a basse temperature o in risposta allo stress emotivo. Altre sensazioni includono formicolio.

In queste circostanze, la pelle diventerà generalmente bianca, che a volte può apparire gialla. Col tempo, la pelle diventa blu e poi rossa, che è una versione esagerata della normale risposta del corpo al freddo.

Il trattamento dipende dalla gravità dei sintomi e dalla presenza di altre condizioni mediche. Le persone con sintomi lievi di solito possono gestirle indossando guanti e calze spessi, oltre a ridurre lo stress.

Le forme più gravi della malattia di Raynaud possono richiedere farmaci o interventi chirurgici ai nervi.

Alte dosi di curcuma

La ricerca ha dimostrato che dosi elevate di curcuma possono causare ingiallimento dei piedi.

La curcuma è una spezia delicata che le persone usano spesso in medicina per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Il composto più attivo nella curcuma, la curcumina, è un pigmento giallo brillante.

Almeno un caso di studio descrive lo scolorimento giallo delle piante dei piedi a causa di alte dosi di radice di curcuma. La donna nello studio ha assunto 500 mg di radice di curcuma al giorno per 4 mesi. Dopo aver smesso di assumere le capsule, i sintomi sono svaniti.

Gli autori dello studio notano anche che l’applicazione topica della curcuma può scolorire la pelle.