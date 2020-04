Perché gli uomini perdono spesso le cose? La verità scientifica

Molto spesso, gli uomini non trovano le cose in casa. Ma qual è il motivo? Ecco spiegato scientificamente il motivo della loro ‘incapacità’

Spesso i luoghi comuni hanno un fondo di verità. Ed è proprio questo il caso del classico luogo comune degli uomini che non riescono a trovare mai gli oggetti in casa, che vengo poi puntualmente scovati in un attimo dalla donna di turno.

Gli uomini non trovano mai le cose: ecco perché

Ebbene, questo sembra non essere un semplice cliché ma un vero e proprio dato di fatto, dimostrato scientificamente. Infatti recentemente si è voluto studiare il perché di questa particolare attitudine delle donne nel riuscire ad individuare più facilmente degli uomini le cose che si stanno cercando. Ebbene dalla ricerca è emerso che la spiegazione è tutta scientifica ed in particolare dipende dalla diversa visione periferica dei due sessi.

Per visione periferica si intende la capacità di vedere con precisione in un’area circostante al nostro centro di fuoco. Sembra infatti che gli uomini abbiano una maggiore acuità visiva delle donne, ma una minore visione periferica.

La differenza tra uomo e donna

La maggior parte delle donne riesce a vedere chiaramente e con nitidezza anche ad un angolo di 45 gradi rispetto al proprio centro di fuoco mentre la maggior parte degli uomini inizia ad avere difficoltà di messa a fuoco già dai 35-40 gradi. Naturalmente esistono anche casi eccezionali: Sono stati registrati casi di alcune donne che sciupano una visione periferica anche a 180°! Ma a cosa è dovuta questa diversa capacità visiva tra i due sessi?

Ebbene, per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo di millenni. La spiegazione potrebbe essere infatti dovuta al diverso ruolo sociale dei due sessi in età preistorica. Mentre l’uomo cacciatore infatti ha sviluppato una maggiore acuità visiva per poter vedere bene la preda a distanze anche lunghe; La donna, impegnata nella raccolta di frutta e radici, ha sviluppato una migliore e maggiore visione periferica per adempiere al meglio al proprio compito nella società preistorica