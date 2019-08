Perché dovresti smettere di chiudere le tapparelle durante il giorno

I benefici per la salute di far entrare il sole in casa probabilmente superano qualsiasi rischio per la privacy.

Mentre le preoccupazioni sulla privacy potrebbero impedirti di tenere le tapparelle aperte durante il giorno, potresti cambiare idea quando scopri che un po’ di sole in casa può giovare alla tua salute.

Anche se potresti essere concentrato sulla rimozione della polvere in casa, secondo un articolo pubblicato su Science Daily, lasciare che il sole entri in casa attraverso le finestre uccide i batteri che vivono nella polvere rimanente e questo può aiutare a ridurre il rischio di problemi di respirazione.

L’articolo fa riferimento a uno studio pubblicato sulla rivista Microbiome, che descrive come i ricercatori dell’Università dell’Oregon guidati dal dottor Ashkaan Fahimipour hanno creato stanze a controllo climatico ed esposto i batteri trovati nella polvere interna a tre diverse situazioni:

una in una stanza buia

una in una stanza con luce visibile

una terza in una stanza con luce ultravioletta (UV).

Dopo 90 giorni, i risultati sono stati raccolti da ciascun ambiente e studiati, e c’era una correlazione tra l’esposizione alla luce e il numero di batteri nella polvere, ha osservato l’articolo.

I batteri erano più propensi a essere vivi e riprodursi in stanze buie, in media circa il 12% in più. Tuttavia, nelle stanze in cui i batteri erano esposti alla luce del giorno, solo il 6,8 percento era praticabile e dove era esposto alla luce UV, solo il 6,1 percento era vitale.

Inoltre, quei batteri che sono stati tenuti al buio erano anche più strettamente correlati alle malattie respiratorie rispetto a quelli che sono rimasti vivi anche con l’esposizione alla luce solare. Quindi non solo benefici della vitamina D che viene dal sole, ma potrebbe anche salvarti dalle malattie respiratorie.

“Lo studio sostiene una saggezza popolare centenaria, secondo cui la luce del giorno ha il potenziale di uccidere i microbi sulle particelle di polvere, ma abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per comprendere le cause sottostanti ai cambiamenti nel microbioma della polvere in seguito all’esposizione alla luce “, ha affermato Fahimipour, un esperto di sperimentazioni e biologia computazionale all’università.