Pera, il frutto autunnale che fa bene alla salute: 8 proprietà benefiche

La pera è un frutto tipico dell’autunno. Rinforza le difese immunitarie, contrasta il diabete, amica del cuore e non solo: scopri gli 8 benefici della pera.

La pera è un frutto settembrino tipico della stagione autunnale, ce ne sono molte varietà e quasi tutte sono accomunate dalla forma tipica di questo frutto e dal dolce sapore irresistibile.

Oltre ad essere davvero buonissimo è un frutto dalle proprietà benefiche inaspettate, scopri gli 8 benefici di cui godrai se mangerai la pera più spesso.

Pera, frutto del benessere

La pera è come tutta la frutta ricca di sali minerali e vitamine. Ha un sapore molto dolce e inconfondibile: così buona e digeribile che insieme alla mela viene data ai bambini durante lo svezzamento.

È un frutto adatto agli sportivi poiché essendo ricco di zuccheri favorisce un miglioramento della performance dando una carica in più.

Anche se non è un frutto povero di zuccheri non deve essere bandito se siete a dieta anzi!Possiede solo 101 kcal per 100g di prodotto.

Mangiare una pera vi farà sentire molto sazie e non avrete voglia di mangiare altro per alcune ore: sfruttatela come spuntino spezzafame per non arrivare al pasto principale troppo affamate.

Un frutto delizioso se mangiato semplicemente sbucciato o anche con la buccia, ricca di vitamine, ma potrete anche accostarlo con altro: cioccolato, cannella, frutta secca, cereali, yogurt o altri frutti per una deliziosa macedonia.

Prediligete la frutta biologica soprattutto se amate mangiarla con la buccia: anche nel caso della pera è bene preferirla da coltivazione biologica, i pesticidi non sono un valore aggiunto ma un danno!

Un consumo regolare di questo frutto apporterà al vostro organismo molti benefici: 8 di questi sono importanti e necessari per il vostro benessere.

8 proprietà benefiche della pera

Ecco 8 benefici che il vostro corpo guadagnerà se mangerete più spesso la pera: