Peppone Calabrese, chi è: carriera, vita privata, curiosità e moglie

Peppone Calabrese, ecco chi è l’inviato de La Prova del Cuoco: la sua carriera e come è nata la passione per lo street food

Giuseppe Calabrese è conosciuto semplicemente come “Peppone”. La zona della casa che preferisce è senza ombra di dubbio la cucina, suo perfetto habitat naturale, specie quando si parla dell’organizzazione dello street food. Con la sua simpaticissima faccia da bravo ragazzo, ha conquistato tutti per i suoi modi di fare divertenti e unici. La sua avventura sul piccolo schermo è iniziata nella più famosa trasmissione televisiva che tratta di cucina in Italia: La Prova del Cuoco.

Proprio nel corso del cooking food, ha curato una rubrica dedicata allo street food del nostro paese.

Peppone Calabrese, chi è: carriera e passione per la cucina

Nato il 6 marzo nel 1975 a Potenza, il suo segno zodiacale è Pesci. Fin dalla tenera età, Peppone ha avuto una grande passione per la cucina e il cibo, nonostante al liceo abbia intrapreso altri percorsi formativi. Dopo la maturità infatti, ha cambiato regione per proseguire gli studi. Lasciata la sua città d’origine, si è trasferito a Siena dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza.

Successivamente ha fatto ritorno a Potenza, dove vive tutt’oggi. Per questioni lavorative Peppone Calabrese è costretto a viaggiare molto spesso ma le sue radici restano radicate in Basilicata, sua terra che ama da impazzire. Ma come è nata per lui la passione per la cucina?

Tutto è successo quando è diventato socio del bistrot “Cibò”, ubicato proprio a Potenza. La sua incredibile popolarità è arrivata all’improvviso tanto da partecipare a La Prova del Cuoco proprio come chef e successivamente nel ruolo di inviato. Ma non finisce qui. Peppone Calabrese infatti, fa anche parte del programma Grand Tour Linea Verde, condotto da Lorella Cuccarini su Rai1.

Vita privata, fidanzata e curiosità

Peppone Calabrese è sposato anche se non si conosce l’identità della moglie e nemmeno cosa faccia nella vita. Di lui, tra le altre curiosità, sappiamo che è molto seguito sui social, specie su Instagram. Gli piacciono molto i tatuaggi, ama mangiare e cucinare la salsiccia, il caciocavallo podolico e predilige la cucina tradizionale.