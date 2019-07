Peppino Di Capri grave lutto, il triste addio: ‘Adesso ha le chiavi del Paradiso’

Lutto nel mondo della musica:addio alla moglie di Peppino di Capri, lo straziante messaggio del cantante campano

Mondo della musica in lutto: addio alla moglie di Peppino di Capri.

Addio a Giuliana Gagliardi: moglie di Peppino Di Capri

Un giorno particolarmente triste per uno dei cantanti che ha scritto la storia della musica del nostro Paese. I suoi successi, come Champagne, ha conquistato numerosi fan ed è diventato uno dei brani più richiesti nei pianobar. Il testo della canzone fu realizzato da Mimmo Di Francia nel 1973. Dopo il suo divorzio dalla prima moglie, Peppino Di Capri incontra una giovane studentessa di napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi, oltretutto sorella della moglie di Mimmo Di Francia. Dalla loro relazione sono nati due figli Edoardo e Dario.

Nelle ultime ore, è giunta la notizia della scomparsa della moglie del cantante campano. Giuliana Gagliardi si è spenta, all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa da Peppino di Capri mediante un messaggio inviato agli amici e parenti:

«All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso».

I funerali di Giuliana Gagliardi

La donna si è spenta questa notte dopo una lunga battaglia contro un male incurabile nella sua abitazione sul lungomare di Napoli. La donna era infatti malata di cancro, ed è scomparsa circondata dalla sua famiglia Dopo un anno di sofferenza, il suo cuore ha cessato di battere.

I funerali sono previsti domani nell’ex cattedrale, di Santo Stefano, in piazzetta a Capri. La moglie del cantante giungerà nell’isola campana dopo aver attraversato per l’ultima volta quel tratto di mare che divide Napoli da Capri. Sui social, numerosi i messaggi di cordoglio per un ultimo saluto alla moglie di Peppino di Capri.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del cantante campano.