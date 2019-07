Pensioni, Matteo Salvini lancia l’obiettivo: “Quota 41 nella nuova manovra”

Una linea diretta e dura per le pensioni, come da pensiero di Matteo Salvini intenzionato ad andare avanti sulla Quota 41

Ci sono molti movimenti in merito alle pensioni, sia da parte del premier Conte e sia da parte del vice premier Salvini. Ecco le novità in merito.

La quota 41 per gli italiani

All’interno della nuova manovra economica e finanziaria, il leader della Lega ha parlato anche della Quota 41 e di come potrebbe trovare posto all’interno del progetto, esattamente come il regime sperimentale di Opzione Donna.

Da alcuni mesi infatti uno degli obiettivi primari del governo è proprio l’attuazione di questa quota, misura che servirebbe ai lavoratori precoci che non riuscirebbero ad entrare nel sistema dei 40 anni di contributi non raggiungendo i 62 anni, voluti dalla quota 100.

Quest’ultima ha avuto una richiesta pari a 150mila domande, da parte degli italiani con numeri destinati a crescere sin dai prossimi mesi. Il vice premier si è espresso in merito:

“restituiremo il diritto alla vita a circa 300mila italiani”

Evidenziando di non volerlo vedere come un punto d’arrivo ma di partenza, così da poter arrivare a quota 41 con la legislatura.

L’opzione donna e la proroga

Ci sono molte rassicurazioni in merito a questa opzione, come da intervento del sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali Durigon – su La7 “In Onda” – che ha rassicurato una via sperimentale, con proroga alla prossima legge di bilancio.

Tantissime le lavoratrici entusiaste di questa opzione con una formula che si spera possa diventare definitiva.