Pensioni gennaio 2021, le date dei pagamenti in Posta e in Banca

Tantissimi pensionati si stanno facendo la domanda in merito al pagamento pensioni gennaio 2021. Ecco le date per Posta e Banca.

Per le pensioni gennaio 2021 è previsto un calendario anticipato in merito al pagamento, come da procedura adottata in questi mesi di emergenza.

Calendario pagamento pensioni

Vista l’emergenza Covid che continua a modificare il nostro stile di vita, anche per quanto riguarda il pagamento della somma che spetta ai pensionati a fine mese sono state fatte delle modifiche.

Il calendario infatti in questi mesi è stato leggermente modificato al fine di non creare assembramenti e comunque ritardi.

Per quanto riguarda il calendario per il pagamento a gennaio 2021 manca ancora l’ufficializzazione, ma le ipotesi è che possa essere anticipato al fine di smistare le varie persone scaglionandole in più giornate e quindi in gruppi. L’anticipo varrebbe nell’ipotesi solo per i titolari di libretto di risparmio, conto Banco Posta o Postepay Evolution con ritiro in ordine alfabetico scaglionato.

Se la pensione viene accreditata in posta allora non sarà anticipata ma verrà versata alla data solita in uso esattamente come in banca al 4 gennaio 2021 (previa conferma da parte dell’Inps).

Ritiro pensione in contanti

Per tutte le persone che dovranno invece ritirare la pensione in contanti allora dovrà attendere il suo turno dettato dalla prima lettera del cognome.

L’ipotetico calendario per il ritiro dei contanti in Posta potrebbe essere (deve ancora essere confermato dall’Inps):

Cognomi A e B 28 dicembre 2020

Cognomi C e D 29 dicembre 2020

Cognomi E K 30 dicembre 2020

Cognomi L O 31 dicembre 2020

Cognomi P R 4 gennaio 2021

Cognomi S Z 5 gennaio 2021

Quest per fare in modo che il flusso non crei alcun assembramento. In linea generale queste potrebbero essere le date per il ritiro della pensione in contanti ma tutto deve essere ancora confermato. Se dovesse essere dato l’ok si procederà come nei mesi precedenti secondo le nuove norme anti covid.