Pensioni, date di pagamento e ritiro alle Poste: tutte le nuove disposizioni

Pensioni: ecco il calendario delle Poste per il pagamento degli assegni di aprile

Con l’emergenza della pandemia coronavirus i pensionati si chiedono quando saranno accreditate le pensioni per il mese di aprile 2020.

Per gli assegni di aprile si incassa dal 26 al 31 marzo, dunque, in anticipo rispetto alla data prevista (primo aprile).

Manca poco alla prima data di accredito della pensione per il mese di aprile.

Il 26 marzo è la prima data in cui le Poste cominceranno a pagare le pensioni.

In piena crisi sanitaria il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che per i mesi di aprile, maggio e giugno il pagamento della pensione verrà “spalmato” più giorni per evitare gli assembramenti e per ridurre i contagi.

Si tratta di una misura precauzionale dato che moltissimi pensionati si recano alla Posta per ritirare la pensione allo sportello postale.

“Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Angelo Borrelli ha firmato l’ordinanza con la quale, su mia proposta, per i mesi di aprile, maggio e giugno verrà anticipato e distribuito nell’arco di più giorni il pagamento dei trattamenti pensionistici, […] presso gli sportelli di Poste Italiane»,

ecco quanto scrive la Catalfo.

Pagamento Pensioni ai tempi del Coronavirus: il calendario

La rettifica del calendario dei pagamenti delle pensioni è dettata dalla situazione emergenziale in cui stiamo vivendo.

Poste Italiane ha spiegato che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Si potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat: questo vale per i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution.

Le date da rispettare per recarsi all’ufficio postale sono: