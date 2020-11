Pensioni dicembre 2020, pagamenti in anticipo e tredicesima

Le pensioni dicembre 2020 quando verranno pagate? Ecco tutto quello che bisogna sapere anche in merito alla tredicesima.

Per le pensioni dicembre 2020 le Poste Italiane e l’Inps concendono l’accredito e il ritiro anticipato così da evitare tutti gli assembramenti all’interno degli uffici postali.

Pagamento tredicesima

Tutti i pensionati che sono titolari di una minima è previsto il bonus tredicesima 2020 che prevede una somma aggiuntiva riconosciuta dall’Inps solo alle persone che non superano una certa soglia di credito. Per tutti gli aventi diritto c’è quindi una aggiunta pari a Euro 154.94 come da disposizioni della Legge Finanziaria 2020. Una tantum differente da quella che è la tredicema mensilità.

Data ritiro pensione mese dicembre 2020

Per quanto riguarda la pensione del mese di dicembre 2020, l’assegno viene pagato in anticipo così da rispettare il divieto di assembramento e porre attenzione alle misure restrittive come da nuovo Dpcm del 3 novembre. L’ufficialità è arrivata da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli e a breve si avrà anche il calendario da parte di Poste e Inps.

L’anticipo è rivolto a:

Titolari del libretto di risparmio

Titolari conto Banco Posta

Titolari Postepay Evolution

Prelievi titolari di carta Postamat

Titolari Carta libretto

Un calendario differente è stato stilato per tutti gli aventi diritto che ritireranno la pensione in contanti direttamente agli uffici pubblici delle Poste Italiane. In questo caso è stato pubblicato il calendario inerente al ritiro e l’importo può essere consultato online.

Proprio per limitare i contagi, tutte le persone che dovranno ritirare la pensione in contanti presso l’ufficio postale dovrà seguire il seguente ordine e calendario:

Cognomi A e B in data 25 novembre

Cognomi C e D in data 26 novembre

Cognomi E e K in data 27 novembre

Cognomi L e O in data 28 novembre

Cognomi P e R in data 30 novembre

Cognomi S e Z in data 1° dicembre

Tutte le persone che non possono recarsi fisicamente in posta per il ritiro, possono delegare una terza persona rispettando comunque il calendario sopra indicato.