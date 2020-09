Pensioni, Conte: Quota 100 non sarà rinnovato, è un progetto triennale

Il progetto di anticipo pensionistico Quota 100 è

Si tratta di un’offerta temporale, per cui non è all’ordine del giorno il suo rinnovo”.

È quanto annunciato dal Premier Giuseppe Conte, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento:

È necessario mettersi attorno a un tavolo e fare una lista dei lavori usuranti.

“Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga.

Il Premier Conte ricorda che il Presidente dell’INPS Tridico passerà dai 62 mila euro l’anno guadagnati nel 2019, ai circa 150 mila del 2020.

Per l’anno 2021 la misura di protezione sociale come il reddito di cittadinanza potrebbe essere migliorata.

“Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come il reddito di cittadinanza, cui abbiamo aggiunto il reddito di emergenza”,

ha sottolineato Conte.

“Certo si possono sempre migliorare in fase di attuazione.

In due anni calare una misura così complessa in un tessuto sociale che presenta criticità strutturali non è affatto semplice.

Il progetto di inserimento nel mondo del lavoro collegato al reddito di cittadinanza ci vede ancora indietro”.