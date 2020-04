Oggi sono state consegnate le prime pensioni dai Carabinieri. Le parole del Generale La Gala.

La Gala si è espresso sul nuovo accordo tra poste e Carabinieri che permetterà a questi ultimi di consegnare le pensioni dicendo che il corpo è da sempre vicino alla popolazione.

Pensioni a domicilio

Pensioni e Carabinieri, il nuovo accordo tra le poste ed il corpo che prevede la consegna delle pensioni a domicilio per gli anziani che ne fanno richiesta. La prima pensione è stata consegnata questa mattina ad una donna 78 enne di Procida (Napoli). Il servizio è gratuito e consente a tutti gli anziani oltre i 75 anni di poterne fare richiesta. Un servizio che nasce con lo scopo di contrastare il coronavirus ma anche per ridurre gli scippi. Se ne può fare richiesta attraverso il numero verde delle poste: 800 55 66 70. In alternativa, gli anziani che non possono delegare il prelievo della pensione a qualche familiare, possono recarsi alla stazione dei carabinieri più vicina.

Le parole di La Gala

La Gala, generale di Brigata e Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, si è detto particolarmente contento dell’iniziativa sostenendo che l’arma è stata sempre vicina alla popolazione. Del resto non è la prima volta che i Carabinieri compiono atti di solidarietà. E’ il caso della consegna a domicilio di farmaci o altri generi di prima necessità.

Un servizio che nasce anche con l’intento di evitare assembramenti che, spesso, vicino agli uffici postali si verificano spesso.

In provincia di Napoli, ad Ercolano, dei bambini affacciati al balcone hanno chiamato a gran voce per salutarli i carabinieri per noia. Così, gli uomini in divisa hanno deciso di regalare loro alcuni giochi. Come si legge su Fanpage La Gala ha affermato: