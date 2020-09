Ecco quali sono le possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato under 60 anni per chi ha iniziato a lavorare molto presto.

La platea di lavoratori che ha iniziato a lavorare prestissimo e ha accumulato un buon numero di anni di contributi può accedere alla pensione anticipata under 60 anni.

Pensione anticipata a 54 e a 57 anni: in quali casi?

Gli under 60enni hanno diritto a ricevere l’assegno previdenziale in forma anticipata: bisogna subito sottolineare che uscire dal mercato occupazionale a 54 anni è molto difficile, anche se per le donne ci potrebbero essere più possibilità.

Per tutti l’anno 2020 è possibile richiedere Opzione Donna, una misura che sarà rinnovata anche nel 2021 e consente l’accesso alle lavoratrici dipendenti con 58 anni di età e le lavoratrici autonome con 59 anni di età e un requisito contributivo di 35 anni.

Questa misura fa parte delle pensioni contributive in quanto è calcolata interamente con il sistema contributivo, inoltre considera solo i contributi utili escludendo dal calcolo quelli figurativi per malattia e indennità di disoccupazione Naspi.

Pensione anticipata per massimo 5 anni: requisiti necessari

Ecco i requisiti necessario per accedere alla pensione anticipata per massimo 5 anni:

Requisito contributivo minimo di 20 anni

Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente)

5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Pensione anticipata per massimo 10 anni: requisiti necessari

E’ possibile accedere alla pensione anticipata per massimo 10 anni se si è in possesso dei seguenti requisiti:

Non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 57 anni)

Inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del lavoro)

Requisito contributivo minimo di 20 anni

5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Per poter accedere alla pensione anticipata under 60 anni, in questo caso, bisogna aver aderito per tempo ad un fondo pensione almeno da cinque anni.

Più è elevato il valore accumulato nel fondo più è alta la rendita che si percepirà al momento di uscita dal lavoro.