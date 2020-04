Pensili per il bagno, come crearli con materiali di recupero? Ecco tutte...

Utilizzare dei pensili se abbiamo un bagno piccolo è necessario, per poter creare degli spazi per poter riporre le nostre cose.

Il bagno piccolo solitamente non permette l’aggiunta di mobili ma possiamo ovviare il problema, usando dei pensili. Li possiamo creare insieme, anche riciclando in modo creativo molti oggetti come barattoli, cestini o altro. Potremo appoggiare i nostri oggetti e asciugamani, sfruttando degli spazi vuoti – come evidenzia anche NonSoloRiciclo.

I pensili per il bagno piccolo

Usate una vecchia scala

Possiamo usare qualunque tipo di scala, legno o metallo che sia. In pochi semplici mosse, possiamo creare un pensile da bagno carino e utile. Possiamo tranquillamente fare un bel lavoro di riciclo creativo.

Possiamo aggiungere cestini di metallo, gancetti di metallo. Se la scala ha gli scalini grandi, possiamo appoggiarla a terra e bloccarla al muro. Possiamo semplicemente appoggiare i cestini su ogni scalino, mettendo le cose più pesanti nella parte bassa.

Cestini di metallo

Possiamo rendere i cestini dei perfetti pensili da bagno, creando un piccolo mobiletto da attaccare al muro. Possiamo riporre tutti gli oggetti che abbiamo in bagno, come asciugamani, spazzole, saponi vari, spazzolino, dentifricio…se mettiamo dei ganci metallici nella parte bassa, possiamo usarlo per appendere i nostri asciugamani.

Possiamo fissare i contenitori a dei tubi di metallo che abbiamo prima fissato al muro. Se scegliamo cesti grandi, possiamo mettere oggetti una gran quantità d’oggetti o gli asciugamani-

Porta oggetti fatti di metallo

In commercio esistono dei porta oggetti in metallo economici. Oppure se avete gli strumenti, potete crearvelo voi stessi, usando delle sbarre a cui fissare i contenitori da appendere poi al muro.

Ricicliamo una persiana vecchia

Possiamo recuperare una vecchia persiana di legno, colorandola con tinte acriliche o tinte da legno. Possiamo creare un porta asciugamani, attaccando dei cestini di metallo oppure come portarotoli della carta igienica. Vi consiglio di appenderla al muro utilizzando dei tasselli.