Pelle secca, ecco 4 modi per trattarla

Quando hai la pelle screpolata, pruriginosa e secca, vuoi un rapido sollievo. Lenire la pelle secca non è solo quello che ci metti sopra. Dipende anche da come pulisci la pelle, l’aria che ti circonda e persino i vestiti. Prova questi quattro suggerimenti per trattare la pelle secca.

Caldo Sì, bollente No

Una doccia è piacevole, ma quell’acqua calda non è una buona idea per la pelle secca.

Il problema è che le docce calde spogliano il tuo corpo della sua barriera di olio naturale e hai bisogno di quella barriera per aiutare a trattenere l’umidità e mantenere la pelle liscia e morbida.

Quindi abbassa la temperatura e non indugiare troppo a lungo. Gli esperti di cura della pelle raccomandano docce o bagni brevi e caldi che durano non più di 5-10 minuti. Successivamente, asciugare delicatamente e idratare il corpo.

Perché è così pruriginoso?

Che si tratti di una puntura di zanzara o di una pelle secca, tutti abbiamo un prurito di tanto in tanto. Quindi bisogna idratare la pelle con una lozione o crema specificamente per pelle secca.

Detergere delicatamente

Lavarsi con un detergente senza sapone durante la doccia. I prodotti con deodorante o additivi antibatterici possono essere aggressivi sulla pelle.

Potresti anche considerare un detergente che contiene ceramidi, molecole grasse che compongono la barriera esterna della pelle. Aiutano la pelle a trattenere l’umidità.

Radersi in modo intelligente

La rasatura può irritare la pelle secca. Il momento migliore per radersi è dopo la doccia. I peli sono più morbidi e più flessibili dopo il bagno, facilitando la rasatura.

Usa sempre una crema o un gel da barba e raditi nella direzione in cui i capelli crescono per proteggere la tua pelle.

Assicurati che il rasoio sia affilato. Una lama di rasoio consumata può causare ulteriore irritazione. Cambia spesso le tue lame.

Coprirsi

Il danno solare è una delle principali cause di pelle secca, rughe e rugosità. Puoi aiutare a prevenire quel danno indossando una crema solare SPF 30 ad ampio spettro tutto l’anno e vestendoti bene.

Quando fa freddo, assicurati di vestirti a strati per evitare il surriscaldamento e il sudore eccessivo.

Per prevenire le labbra secche e screpolate in inverno, usa un balsamo per le labbra con crema solare SPF 15 e copri le labbra con una sciarpa o un cappello. In estate, indossa camicie leggere, larghe e a maniche lunghe quando sei al sole e indossa un cappello a tesa larga per ombreggiare collo, orecchie e occhi.