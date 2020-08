Pelle più giovane: la beauty routine estiva da seguire

Avere la pelle dall’aspetto più giovane è il desiderio di molte donne. Anche in estate, esistono dei trucchi per ottenerla. Vediamo quali.

Oltre ai prodotti cosmetici trattanti, ottenere una pelle più giovane si può anche con del make-up dall’effetto super luminoso.

Beauty routine d’estate

Con l’avvento della bella stagione, far sembrare la pelle più giovane può sembrare difficile. Questo perché ci si mette anche il sole a danneggiare l’incarnato con i suoi raggi Uv. Effetti che, per la verità, si potranno notare soltanto nel lungo periodo.

Eppure, anche in estate è possibile poter mostrare una pelle più giovane. Sono necessari alcuni accorgimenti che vanno dalla beauty routine fino al make up. Vediamo quali.

I nostri consigli

La pelle in estate va idratata. Oltre alla classica crema idratante, però, bisogna usare anche antiossidanti e vitamine, per contrastare i radicali liberi. L’obiettivo è contrastare i radicali liberi.

Oltre alla crema solare protettiva, inoltre, la pelle avrebbe bisogno di principi attivi che stimolino la produzione di melanina, quella che realmente funge da barriera per la pelle in modo naturale.

Tra i prodotti che non devono mai mancare in una routine estiva, spiccano le acque termali da vaporizzare. Non solo idratano ma contrastano i rossori e opacizzano dopo il trucco. Da portare in borsetta.

In alternativa, puoi optare per gli olii secchi da applicare sia prima della crema idratante che dopo il make up. Non solo idrata ma contiene anche anti ossidanti. Con l’olio si può anche usare meno make-up.

Il fondotinta, in estate, può anche essere lasciato nel beauty. In alternativa, puoi usare semplicemente un correttore per coprire le imperfezioni in modo strategico e poi usare del bronzer illuminante. Per un effetto glowy super fresco e giovane.

Dopo essersi struccate, come di consueto, non bisogna dimenticare la crema notte. Grazie alle formule fresche, a base d’acqua, sono in grado di ristabilire l’idratazione, dopo giornate passate all’aria aperta. Ovviamente, meglio se arricchite con acido ialuronico.