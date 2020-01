Peli sotto al mento: quando bisogna temere per la salute

I peli sotto al mento non solo sono anti estetici ma, in alcuni casi possono essere sintomo di problemi più seri. Vediamo insieme quali.

In alcuni casi i peli sotto al mento potrebbero essere sintomatici di problemi di tipo ormonale.

Peli sotto al mento: un problema non soltanto estetico

I peli sotto al mento possono essere davvero fastidiosi dal punto di vista estetico. Spesso gli si fa guerra ricorrendo ai metodi più tradizionali, quali:

rasoio

ceretta

pinzetta

crema depilatoria

In alcuni casi, invece, si predilige l’epilazione laser per mandarli via definitivamente.

In questo articolo, tuttavia, sorvoliamo la questione estetica e concentriamo l’attenzione sul fatto che la presenza di peli sotto al mento talvolta è sintomatica di ben altro.

Quando preoccuparsi della presenza di peli sotto al mento

In particolare, la presenza di peli in quella parte del corpo potrebbe indicare qualche squilibrio ormonale. Un problema che si manifesta soprattutto durante la pubertà.

Non è escluso, però, che gli scompensi ormonali possano esserci anche in età adulta. Per questo motivo, il problema è da valutare insieme al proprio medico curante.

Da non sottovalutare anche l’ereditarietà che non significa, necessariamente, che si abbiano problemi di salute.

Un eccesso di cortisolo o un eccesso di ormoni maschili in circolo potrebbero far nascere i tanti odiati peli.

Un’altra causa è rappresentata dalla pillola anticoncezionale, indicata nel bugiardino come effetto collaterale. Se compaiono i peli sarebbe il caso di valutare il dosaggio oppure il cambio pillola.

Nei casi più gravi, i peli potrebbero essere sintomo di un ovaio policistico. Oltre alla peluria potrebbe verificarsi: aumento di peso, ciclo irregolare e difficoltà di concepimento.

Altre patologie che possono portare alla comparsa di peli sotto al mento, sono:

morbo di Cusghing accompagnato da diabete di tipo 2

la perdita di massa muscolare

l’ipertensione

I peli possono comparire anche a causa dell’invecchiamento e, soprattutto, con l’arrivo della menopausa.