Pedro muore a soli 37 anni per il coronavirus: l’agente non aveva alcuna patologia

Pedro muore a soli 37 anni per il coronavirus: l’agente non aveva...

Anche la Spagna sta affrontando un duro momento legato al coronavirus. Tra le vittime il giovane Pedro, agente della Guardia Civil che aveva solo 37 anni e nessuna patologia.

Il giovane Pedro muore all’età di 37 anni per il coronavirus: non è solo la vittima più giovane ma era anche senza alcuna patologia.

La terribile morte di Pedro Alameda

In questi giorni dove tutto il mondo è in ginocchio per il Covid 19, il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Non è passata inosservata però la terribile morte di Pedro Alameda in Spagna di soli 37 anni.

L’agente della Guardia Civil non presentava alcuna patologia pregressa e dopo essere risultato positivo al virus è deceduto in poco tempo. Ha svolto regolare servizio per poi essere ricoverato il 6 marzo in uno degli ospedali maggiori vicino a Madrid.

L’agente della Guardia Civili non è sopravvissuto e le modalità di questo virus diventano ancora più ignote:

“mi rammarico profondamente per la morte di un membro della guardia civil, vittima del covid 19. pedro ha servito i cittadini per tutta la sua vita. riposi in pace”

Queste le parole del Ministro dell’Interno che si stringe al dolore della famiglia con un Tweet commovente.

L’Associazione unificata delle guardie civili ha voluto evidenziare che l’agente sia sempre stato un uomo che ha dedicato la vita ai cittadini.

Pedro lascia una moglie e una figlia di cinque anni e la sua morte arriva solo dopo quella dell’ufficiale di Polizia spagnolo, che aveva 58 anni e una patologia respiratoria pregressa.