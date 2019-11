Pedofilia, “Tutto vero, sono colpevole”: la confessione diretta di Don Michele Mottola al Gip

La confessione diretta di Don Michele Mottola dopo essere stato accusato di pedofilia al Gip ha gelato gli inquirenti

Don Michele Mottola il prete e giornalista accusato di pedofilia ha confessato tutto durante la sua testimonianza al Gip.

La vicenda di Don Michele Mottola

Un caso che era stato portato all’attenzione dei media non solo di carta stampata ma anche televisivi. Il Parroco dopo la denuncia della mamma della bambina e l’acquisizione delle prove, è stato sospeso dall’Ordine dei giornalisti nonché dal servizio ecclesiastico.

Proprio alcuni fedeli avevano segnalato il caso, tra cui anche la madre della ragazzina che ha subito gli abusi. Prorpio l’8 novembre i militari lo hanno arrestato a seguito degli indizi di colpevolezza a lui attribuiti e le prove schiaccianti.

La confessione del prete sul caso di pedofilia

Un caso che ha diviso gli utenti e in molti si sono chiesti se fosse o meno possibile che quest’uomo di Chiesa avesse fatto queste terribili azioni.

La risposta è arrivata questa mattina tramite la sua testimonianza diretta al Gip Santoro, dove ha confessato di aver abusato della ragazzina di 11 anni. Attualmente al cancere a Secondigliano, il suo interrogatorio è stato definitivo con la conferma della sua colpevolezza per ognuna delle accuse.

Ha chiesto anche scusa alla famiglia della piccola, sperando in un loro perdono. Il suo legale ha richiesto gli arresti domiciliari proprio perch+ non ci sarebbero elementi per una detenzione carceraria.

Ora il giudice procederà con la decisione finale sul parroco, in base agli elementi e alla sua confessione diretta.