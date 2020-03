Pedigree, che cos’è e come si ottiene? Tutte le indicazioni

Il pedigree non è soltanto un pezzo di carta, in realtà è un documento molto importante che vi farà capire il lavoro del vostro allevatore.

Il pedigree è il certificato genealogico del vostro cane. Vi mostra cioè il suo albero genealogico, i suoi antenati, mostrandovi il lavoro di selezione del vostro allevatore. Nessun allevatore serio vi venderà un cane ad un prezzo diverso senza il pedigree, anzi nessun allevatore serio vi venderà un cane senza questo certificato. Gergalmente questo genere di allevatori non corretti, vengono chiamati “cagnari”.

Cosa contiene, costi ed utilità

Innanzitutto il pedigree è un documento che non solo attesta la genealogia del vostro cane, ma è anche una sua carta d’identità e attestazione di razza, dove vengono registrati tutti i cambi di proprietà. Da qui una piccola nota legislativa, un cane per essere venduto come cane di razza deve avere il pedigree, altrimenti per la legge è un meticcio. il suo costo potrebbe variare, ma è quantificabile in poche decine di euro.

Il pedigree lo ritroviamo nel ROI (Registro Origini Italiano) e le informazioni che ritroviamo sono essenzialmente:

dati anagrafici e identificativi del cane: razza, nome, sesso, data di nascita e colore

dati dell’allevamento e del proprietario

numero del microchip

numero del microchip numero di iscrizione al Registro del libro genealogico

eventuale presenza di campioni nell’albero genealogico

Se vi vogliono vendere un cane di razza ma senza pedigree, vi stanno truffando in base alle previsioni del Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992. Piccola nota, un meticcio può essere venduto, dichiarandolo appunto come tale. Un esempio di questo commercio sono i cani da tartufo, figli di cani noti per la loro bravura.

L’Ente Nazionale Cinofilia Italiana – ENCI è nata nel 1882 ed è affiliata alla Federazione cinofila italiana FCI. Essa è la sola che conserva i registri genealogici, registra le cucciolate, passaggi di proprietà, organizza le gare di bellezza molto importante perché stabilisce un codice etico per gli allevatori.

Come ottenere il certificato genealogico del cane

L’ENCI prevede una procedura molto severa e con termini stringenti. Possiamo richiedere questo certificato anche per cani cucciolo o adulti i cui genitori non abbiano il pedigree, questa viene definita come prima registrazione.

Per il cucciolo con genitori registrati, il pedigree deve essere richiesto a 25 giorni dalla nascita, presentando una dichiarazione di avvenuta monta e nascita, dove l’allevatore indicherà i dati dei genitori, il numero di cuccioli, dividendoli per sesso. se si fa trascorsi i 25 giorni, si dovrà pagare una maggiorazione.

In alcuni e rari casi, si possono iscrivere cani adulti. I soggetti devono appartenere a delle specifiche razze, avere le caratteristiche di razza e entreranno a far parte del Registro Supplementare Riconosciuti. In questo campo, rientrano anche quei cani che provengono dall’estero ed hanno un pedigree straniero riconosciuto dall’ENCI.