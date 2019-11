Pechino Express, quando inizia? Cast e primi eliminati dell’ottava edizione del reality show

Pechino Express torna nelle case degli italiani con l’ottava edizione del reality show, in onda su Rai Due! Ecco il cast completo

Scopriamo chi farà parte del cast dei concorrenti di Pechino Express 8 e alcune anticipazioni sul reality show di Rai Due.

I concorrenti di Pechino Express

Pechino Express tornerà prossimamente su Rai Due. La nuova stagione del reality show dovrebbe andare in onda fra circa tre mesi, considerato che in queste settimane stiano avvenendo le registrazioni tra la Thailandia, la Cina e la Corea.

Scopriamo insieme quali saranno le coppie di concorrenti, che quest’anno gareggeranno per la vittoria:

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi;

e Marco Mazzocchi; Padre e Figlia: Marco Berry e Ludovica Marchisio;

Le Figlie d’Arte: Asia Argento e Vera Gemma;

e Vera Gemma; I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi;

e Carolina Giannuzzi; Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni;

Gli Inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori;

Le Top: Ema Kovac e Dayane Mello;

Mamma e Figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay;

e Wendy Kay; I Palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa ;

; I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

I primi eliminati

Secondo alcune indiscrezioni, sono diverse le coppie a essere già tornate a casa. La prima, quella de I Gladiatori, formata da Max Giusti e da Marco Mazzocchi. Giusti, infatti, è stato ospite durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino.

Una seconda coppia eliminata potrebbe essere stata quella composta da Gennaro Lillio e da Luciano Punzo, I Guaglioni. Gennaro Lillio, infatti, ha da poco sfoggiato su Instagram con un nuovo look più barbuto.

Il giovane, in base ai suoi primi commenti, sembrerebbe aver sofferto molto la permanenza in Oriente nel corso del reality, a causa dei ritmi frenetici ai quali i concorrenti sono sottoposti.

Per scoprire altri dettagli sul reality show di Rai 2, non ci resta che aspettare la messa in onda di Pechino Express 8, che secondo alcuni rumor potrebbe avvenire a partire dall’11 febbraio 2020.