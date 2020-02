Pechino Express 2020 torna su Rai2 con una nuova e imperdibile edizione della quale faranno parte anche le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni

Scopriamo tutti i segreti di Jennifer Poni e Nicole Rossi, che formano la coppia delle Collegiali nella nuova edizione dell’adventure game Pechino Express.

Chi sono le Collegiali di Pechino Express

Le Collegiali sono un duo formatosi in vista della nuova edizione del reality Pechino Express, l’adventure game in onda su Rai2, a partire dall’11 febbraio 2020 in prima serata.

La coppia, protagonista della trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca, è formata da Jennifer Poni e da Nicole Rossi.

Chi è Jennifer Poni?

18enne bergamasca, la Poni è già nota al grande pubblico per aver preso parte alla scorsa stagione di un altro programma cult Rai, ovvero “Il Collegio”.

La giovane, profondamente legata ai suoi nonni, Si descrive come una ragazza molto impulsiva e diretta, che non nasconde quello che pensa.

Inoltre, è una grande appassionata di musica, usa spesso i social networks ma non discrimina l’uso di carta e penna, in quanto amerebbe anche scrivere.

Secondo alcune indiscrezioni la Poni sarebbe single. In passato avrebbe avuto un flirt con il rapper Manny Fresh, un personaggio un po’ sopra le righe.

Chi è Nicole Rossi?

18enne romana, frequenta il Liceo delle Scienze umane “Margherita di Savoia” a Roma.

Nicole è una ragazza molto legata alla sua famiglia e si descrive come una ragazza dallo spiccato senso di leadership e come una sognatrice. Tra le sue passioni vi sono la musica e l’arte e sogna di diventare una giornalista.

Recentemente è stata scelta anche come protagonista di uno sport di assorbenti, assieme a Cora e Marilù Fazzini.

La Rossi è fidanzata dal marzo del 2017 con un ragazzo di nome Riccardo Paolino, del quale pubblica vari scatti su Instagram.