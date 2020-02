View this post on Instagram

⚠️⚠️ Breaking news 🌍 Allacciate le cinture e preparatevi a fare un pieno di entusiasmo, avventure, sfide e paure ✈️🚩Il viaggio di #PechinoExpress parte martedì 11 Febbraio su @instarai2 alle 21.20 👉Le coppie sono pronte… voi?