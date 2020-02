Il Pd consegna nelle mani di Giuseppe Conte il Piano per l’Italia: il premier dovrà verificare e sottoscrivere il programma.

L’agenda di governo arriva al presidente del Consiglio: qual è il piano del Pd?

Il Piano per l’Italia

Il leader dem, Nicola Zingaretti, ha chiesto la redazione di un fascicolo di appena otto pagine in cui sono elencati tutti i punti cruciali dell’agenda di governo.

Il Piano per l’Italia, questo il nome del programma, arriverà ora nelle mani del premier Giuseppe Conte per la verifica. Come riporta anche La Repubblica, il Piano contiene tutte le idee del Pd per questa seconda fase dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle.

L’obiettivo è quello di formare un Paese più verde e più competitivo per favorire il lavoro.

La priorità del programma è la scuola. Il Pd ha come obiettivo l’abbattimento dei costi dell’istruzione, evitando gli esborsi ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 25 mila Euro.

Un Piano che valorizzi il lavoro degli insegnanti, riconoscendogli un salario più alto, oltre ad una prolungata apertura delle scuole e una crescita dell’alternanza scuola lavoro.

Altro punto focale del Piano è quello che riguarda l’estensione dell’obbligatorietà scolastica dai 3 ai 18 anni.

La rivoluzione verde

Il Pd pone l’attenzione anche all’evoluzione verde del Paese, che dovrà basarsi su incremento di auto elettriche e su una più efficace produttività degli edifici pubblici.

Punti importanti su cui il Pd troverà di certo man forte dagli alleati, ma le questioni più delicate restano ancora tutte da decidere.

Quindi in bilico i decreti scurezza, il piano per l’Innovazione e la questione Autostrade per l’Italia. Oltre all’Istruzione, punto centrale dell’agenda di governo è l’Equity Act, che mirerà a contrastare le disuguaglianze tra i vari redditi percepiti dalla popolazione.

Una tecnica questa per combattere l’accusa onnipresente fatta dai partiti di centrodestra di aumentare le tasse a danno dei cittadini.