Paypal è pronta a conquistare il mercato cinese

Paypal acquista il 70% del pacchetto azionario di GoPay e conquista il mercato cinese

PayPal sta acquistando un pacchetto azionario del 70% di GoPay, gateway di pagamento, che consente di completare una transazione contabile direttamente sul sito web.

Secondo PayPal, la transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2019 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Paypal punta al mercato cinese

La Banca popolare cinese (PoBC) ha annunciato di essere contraria al desiderio di PayPal di acquisire un pacchetto azionario del 70% in GoPay (Guofubao Information Technology Co. [GoPay], Ltd.).

Grazie a questa mossa strategica, Paypal sta diventando la prima entità internazionale che offrirà le proprie soluzioni di pagamento online in Cina.

GoPay lavora principalmente come fornitore di numerosi prodotti di pagamento per vari settori, tra cui: commercio transfrontaliero, aviazione, turismo, ecc.

La guerra commerciale USA-Cina non fermerà la decisione di Paypal

Non bisogna dimenticare tra le altre cose che che Washington ha annunciato la possibilità di frenare alcuni investimenti statunitensi in Cina eliminando così le società cinesi dai vari mercati azionari degli Stati Uniti d’America.

Anche se il settore dei pagamenti in Cina oggi è dominato da diversi operatori locali tra cui: AliPay, WeChat Pay, etc.

Cina: pagamenti da smartphone e dispositivi elettronici

Il mercato dei pagamenti mobili mediante smartphone, tablet e orologio ha buone probabilità di crescere a 96,73 trilioni di dollari nel 2023.

La maggior parte dell’incremento sarà guidato dalla crescente domanda degli acquisti conclusi sugli E-Commerce.

Sono, inoltre, cresciute le transazioni transfrontaliere, in particolare in settori quali il commercio elettronico, i viaggi e l’istruzione all’estero.

Tali settori sono cresciuti fino a raggiungere i 6,66 trilioni di dollari nel 2016.

Il numero totale di clienti attivi di pagamento mobile che dovrebbe aumentare a 956 milioni entro il 2023.

PayPal ha acquistato la partecipazione tramite la controllata Yinbaobao Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., avente sede a Shanghai.