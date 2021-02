Pavia, donna trovata morta in casa: non si esclude la pista omicida

Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio in via Depretis, zona centrale della cittadina lombarda.

Ancora sconosciuta l’identità della vittima. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia.

Donna trovata morta a Pavia

Una vicenda ancora tutta da chiarire quella che arriva da Pavia, comune lombardo.

Una donna sulla 50ina, di cui non si conosce ancora l’identità, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Depretis, una zona piuttosto centrale della cittadina pavese.

Non è chiaro se la donna sia stata uccisa o sia morta per cause naturali. Al momento comunque non si esclude la morte violenta.

Sul caso sono a lavoro i Carabinieri della locale Compagnia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda.

Sul posto è giunto anche il medico legale, per effettuare l’analisi sul corpo ed accertare se il decesso sia stato causato da una terza persona.

Notizia in aggiornamento.