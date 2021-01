Tragedia a Pavia, bimbo di 8 anni muore soffocato sotto un cumulo di vestiti

Il piccolo era ospite, insieme alla madre, in una casa famiglia a Cozzo, nel pavese.

La dinamica dei fatti è tuttora al vaglio dei carabinieri.

Bimbo di 8 anni morto soffocato

Avrebbe aperto un armadio, forse per prendere qualcosa al suo interno, ma i vestiti gli sarebbero piombati addosso.

È plausibilmente questa la dinamica dei fatti costata la vita ad un bambino di 8 anni, originario dell’Azerbaijan, ospite, insieme alla madre, in una struttura per richiedenti asilo a Cozzo, nel pavese.

L’allarme è scattato intorno alle 20:30 di martedì. Sul posto è giunta un’ambulanza con il personale medico del 118 e quello della Croce Azzurra di Robbio.

Come riferisce anche Il Messaggero, quando sono arrivati i soccorsi del 118 per il bambino non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Indagini in corso

Sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima.

Il bambino, con problemi di autismo, non sarebbe riuscito a chiedere aiuto, e quando sono stati allertati i soccorsi, da parte della madre, era ormai troppo tardi.

La struttura in cui è avvenuto il drammatico incidente è gestita dalla cooperativa Faber di Inveruno e ospita in totale 21 persone, tra cui 8 bimbi con le madri.

Notizia in aggiornamento.