Pavia, auto travolge passanti alla fermata del bus: 2 morti e 2 feriti gravi

Alla guida della vettura un 86enne, che ha improvvisamente sbandato, finendo contro la pensilina.

Per le due persone decedute non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi pressoché immediati. Gli altri due feriti gravi sono stati trasferiti al Policlinico San Matteo di Pavia.

Incidente a Pavia: auto piomba sulla pensilina dei bus

Un drammatico incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 9, nella frazione Tre Re di Cava Manara, a Pavia. Come riferisce anche Fanpage, un uomo di 86 anni, alla guida della sua auto, è piombato sulla pensilina degli autobus, mentre un gruppo di persone era in attesa dell’arrivo del bus di linea.

L’incidente è avvenuto sulla ex strada Statale 35, all’altezza della fermata del bus nei pressi del Bivio Cava. Due persone sono rimaste uccise sul colpo, altre due invece sono state trasferite in gravi condizioni al Policlinico San Matteo del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’auto guidata dall’anziano, una Subaru, sia finita improvvisamente fuori strada, travolgendo i passanti.

Sotto choc l’automobilista e la persona che era in auto con lui. Entrambi avrebbero riportato soltanto qualche leggera ferita nell’impatto.

Ancora non si conoscono le generalità delle persone decedute, ma dovrebbe trattarsi di un ragazzo e di una donna di 73 anni.

Indagini in corso

Non è chiaro cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto, alla cui guida c’era l’86enne, ritrovato in stato di choc. Sul drammatico incidente sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine, che dovranno accertare le responsabilità dell’accaduto.

È plausibile che il conducente dell’auto rischi ora l’accusa di omicidio stradale.