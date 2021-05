Pavia, anziano trovato senza vita in casa: morto da almeno 3 mesi

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che non lo vedevano da tempo. Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione, hanno scoperto il cadavere in avanzato stato di decomposizione.

I parenti della vittima, che vivono a Milano, non erano mai andati a trovarlo, per via delle restrizioni anti-covid.

Non si avevano più sue notizie dallo scorso gennaio, ma la segnalazione è arrivata soltanto venerdì scorso, quando i vicini di casa hanno allertato le forze dell’ordine.

Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione in una casa popolare di piazzale Crosione a Pavia hanno scoperto il corpo senza vita di un 71enne.

Il cadavere era adagiato accanto al letto, in avanzato stato di decomposizione.

Sembra che i parenti dell’uomo, tutti residenti nel milanese, non lo vedessero da mesi ed avessero evitato di andare a trovarlo, per via delle restrizioni anti-covid.

Il medico legale ha stabilito che il decesso risale a circa 3 mesi fa. L’ultima volta che i vicini di casa lo avevano visto era nel mese di gennaio scorso.

Il pubblico ministero ha disposto l’esame autoptico, per accertare le cause del decesso ed accertare il tempo intercorso tra il decesso ed il ritrovamento.

Stando a quanto riferisce anche Fanpage, l’abitazione della vittima era in disordine.

Gli agenti, che hanno perquisito la casa, hanno trovato anche il documento di dimissioni dall’ospedale San Camillo di Pavia, dove il 71enne era stato ricoverato per il Covid.

L’ipotesi più plausibile è che l’uomo sia stato colto da un malore, che non gli ha lasciato neppure il tempo di chiedere aiuto.

Sarà l’esame autoptico a dirlo con assoluta certezza.